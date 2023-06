Milan, Mirabelli: "Maldini? Voto 10"

L'opinione dell'ex direttore dei rossoneri ai tempi di Fassone

08-06-2023 09:52

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato a TMW della separazione tra la squadra rossonera e Maldini: “Non avrei mai immaginato una cosa del genere. I dirigenti vanno giudicati per i risultati. Esternamente il lavoro fatto da Maldini e Massara parla di uno Scudetto, una semifinale di Champions uno zoccolo duro importante. Mi è sembrato assurdo vedere licenziato il dirigente e una figura importante come Maldini con questi risultati ottenuti”.

Sui nuovi dirigenti, in particolare Moncada: ““Conosco il professionista Moncada e lo staff con cui lavora. Rappresentano un’eccellenza in Europa. Nessun top club ha la fortuna di avere un gruppo di lavoro del genere. Il Milan è in buone mani. Il problema è un altro: devono lasciarli lavorare. Il Milan deve essere protagonista in Europa, le competenze non mancano ma una società che deve rispettare la sua storia deve investire. Non vorrei che le problematiche e la separazione da Maldini e Massara fossero nate da questo. Perché Maldini conosce bene la storia rossonera e sono certo che avrebbe voluto fare qualcosa di importante”.

E su De Keteleare: ““Leggo da mesi che sarebbe un brocco. Starei attento a dire questo. Perché non lo è. E determinati giocatori hanno bisogno di più tempo e ambientamento. In Italia ci vuole un po’ di pazienza, che spesso manca”.