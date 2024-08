Milan-Monza: dove vedere il Trofeo Berlusconi in tv e streaming, orario e formazioni

Inizia il conto alla rovescia per la seconda edizione del torneo in memoria di Berlusconi: cresce l'attesa per l'esordio di Morata e Pavlovic

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il campionato di Serie A 2024/25 è ormai alle porte e le squadre si apprestano a disputare agli ultimi test estivi. Tra questi spicca l’amichevole tra Milan e Monza, valida per la seconda edizione del Trofeo Berlusconi. Per entrambe le squadre, questa gara sarà l’ultima occasione per affinare i meccanismi di gioco in vista del debutto ufficiale previsto per sabato 17 agosto. I rossoneri affronteranno il Torino, mentre i brianzoli se la vedranno con l’Empoli. La partita assume un ulteriore significato per Alessandro Nesta, che affronterà per la prima volta da allenatore il suo Milan, squadra con cui ha vissuto anni di successi da giocatore.

Milan-Monza, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Monza andrà in scena domani, martedì 13 agosto, a San Siro, con calcio d’inizio alle 21. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv e in maniera gratuita su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone, tablet o collegandosi al sito tramite pc o notebook.

Partita: Milan-Monza

Milan-Monza Data e orario: martedì 13 agosto ore 21

martedì 13 agosto ore 21 Diretta tv: Canale 5

Canale 5 Diretta streaming: Mediaset Infinity

La probabile formazione del Milan

Paulo Fonseca può essere soddisfatto del rendimento del suo Milan durante i test amichevoli estivi. Il club rossonero ha mostrato segnali positivi, con un bilancio di tre vittorie di prestigio contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. A queste si aggiungono un pareggio contro lo SK Rapid e una sconfitta di misura la Roma di De Rossi.

Ora, con il sesto e ultimo test contro il Monza, Fonseca sembra intenzionato a schierare una formazione molto simile a quella che vedremo all’esordio in campionato contro il Torino. Il tecnico portoghese conferma il 4-2-3-1, con Maignan tra i pali, una difesa composta dai terzini Calabria e Theo Hernandez, supportati dai centrali Pavlovic e Tomori. A centrocampo, Bennacer e Reijnders saranno chiamati a dettare i tempi di gioco, mentre il reparto offensivo vedrà Pulisic, Loftus-Cheek e Leao sulla trequarti, pronti a supportare il centravanti Morata, fresco di separazione dalla moglie Alice.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

La probabile formazione del Monza

Alessandro Nesta può considerare positivi i segnali emersi dai test amichevoli del suo Monza. La squadra brianzola ha conquistato tre vittorie contro Nuova Camunia, Alcione Milano e Vis Pesaro, un pareggio contro il Sassuolo e una sconfitta contro il Palermo. Il percorso di Nesta sulla panchina del Monza è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria per 9-8 ai rigori contro il Sudtirol in Coppa Italia, che ha permesso ai brianzoli di avanzare ai sedicesimi di finale del torneo.

Adesso l’attenzione si sposta sull’ultima amichevole estiva prima del debutto in Serie A contro l’Empoli. Per questo appuntamento, Nesta dovrebbe schierare il suo Monza con il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Sorrentino, mentre la linea difensiva sarà composta da Izzo, Marí e Carboni. A centrocampo, gli esterni Birindelli e Kyriakopoulos, supportati dai centrali Pessina e Sensi. Sulla trequarti, Maldini e Caprari avranno il compito di ispirare il gioco offensivo al centravanti Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. Nesta.

Seconda edizione Trofeo Berlusconi: ci sarà Cardinale

In occasione del tributo a Silvio Berlusconi, ex presidente di Milan e Monza, non mancherà sicuramente Gerry Cardinale. Il fondatore di RedBird è atteso a Milano insieme a John Thornton. Secondo quanto riportato da SportMediaset, la giornata dell’attuale proprietario del Milan, alla vigilia dell’importante evento, prevede una visita a Milanello per pranzare con la squadra. Nel pomeriggio, Cardinale sarà impegnato in alcune riunioni dove discuteranno le strategie di mercato e i piani per la prossima stagione, ormai alle porte.