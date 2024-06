Monza ufficiale Nesta. Galliani ricorda Berlusconi e zittisce gli scettici: "Può fare come Sacchi e Palladino"

Per l'ex difensore di Lazio e Milan, prima esperienza in A, ma l'ad dei brianzoli si augura che il tecnico possa percorrere le orme di Sacchi e Palladino, intuizioni di Berlusconi

Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Monza. Ad annunciarlo lo stesso club brianzolo. Chiusa la sua avventura alla Reggiana, l’ex centrale difensivo prenderà le redini della squadra rivelazione delle ultime due stagioni di A a partire dal prossimo primo luglio. Per lui, contratto annuale con possibilità di rinnovo per un altro anno al raggiungimento di determinati obiettivi. Galliani si augura possa fare come Sacchi e Palladino.

Monza, ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore

Da Raffaele Palladino ad Alessandro Nesta. Nel giorno in cui la Juventus si lega a Thiago Motta fino al 2027, un’altra squadra di Serie A annuncia il nuovo allenatore. Si tratta del Monza, che, come da indiscrezioni degli ultimi giorni, sarà affidato ad Alessandro Nesta. L’ufficialità arriva direttamente dal sito internet del club brianzolo, che attraverso una nota dà il benvenuto all’ex difensore di Lazio e Milan, nonché campione del Mondo 2006.

Il comunicato del Monza

Nel comunicato si legge: “AC Monza comunica che dal 1/7/24 Alessandro Nesta sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto annuale più rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni”.

La nota prosegue elencando i numerosi successi da calciatore di Nesta e la sua carriera da allenatore iniziata “nell’estate 2015 al Miami FC. Dopo due anni negli Stati Uniti, torna in Italia nel maggio 2018 per allenare il Perugia in Serie B. Nell’estate 2019 inizia con il Frosinone, che porta fino alla finale playoff di Serie B. La sua crescita costante lo porta sulla panchina della Reggiana, dove nella stagione appena conclusa guida i neopromossi emiliani a un ottimo undicesimo posto in Serie B“.

Monzello intitolato a Silvio Berlusconi

Immancabile, ovviamente, il riferimento al rapporto con l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, con cui nell’era di Silvio Berlusconi, al Milan ha vinto tutto: “Al Monza ritrova Adriano Galliani dopo i dieci anni meravigliosi al Milan, per la sua prima esperienza da allenatore in Serie A! Benvenuto Alessandro!”. Intercettato all’esterno del centro sportivo del club che, a un anno esatto dalla scomparsa di Silvio Berlusconi ha cambiato denominazione in “Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello”, l’Ad ha accolto con entusiasmo il nuovo allenatore.

La previsione di Galliani su Nesta

Galliani ha, infatti, spiegato: “Sì, Nesta sarà il nuovo allenatore del Monza. Grandissimo calciatore e allenatore cresciuto molto in questi anni. Maturo per noi? Sì, lo considero assolutamente pronto, anche se qualcuno dice che non ha mai allenato a A, ricordo agli scettici che anche Arrigo Sacchi, primo allenatore scelto da Berlusconi al Milan, non aveva mai allenato in Serie A. Così come Raffaele Palladino. E, siccome non c’è due senza tre, mi auguro che Nesta possa avere la loro stessa sorte e le loro stesse capacità”.