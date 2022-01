Milan: nasce l'asse col Torino per reciproci colpi di mercato

19-01-2022 19:19

Si infittiscono le trattative di mercato tra Milan e Torino, tanto che tra rossoneri e granata sta nascendo un vero e proprio asse per colpi di mercato reciproci.

Milan: dopo Pobega anche Pellegri può andare al Torino

Dopo il prestito secco di Tommaso Pobega, arrivato a inizio stagione, il club di Urbano Cairo si appresta ad accogliere anche Pietro Pellegri. Il Milan è infatti molto vicino al riscatto dal Monaco per una cifra attorno ai 4 milioni di euro, inferiore a quella concordata quando il 20enne attaccante è approdato in rossonero a inizio stagione, e l’idea è quella di acquistarlo per poi girarlo al Toro, dove ritroverebbe Ivan Juric, il tecnico che lo ha fatto esordire in Serie A nel Genoa a soli 15 anni e 280 giorni.

Nasce l’asse Milan-Torino ma Cairo pone una condizione

Ovviamente, se l’affare dovesse concludersi, i rapporti tra Milan e Torino si consoliderebbero, ma i granata vogliono evitare il ripetersi di un caso Pobega, perché il 22enne centrocampista tornerà in rossonero la prossima estate. Pertanto Cairo e i suoi dirigenti, per Pellegri, vogliono inserire un diritto di riscatto, e bisognerà capire se il Diavolo accetterà di concederlo e a quali condizioni.

Il Milan si prepara a tornare all’assalto di Bremer

Per quanto riguarda le trattative di mercato primaverili, Maldini e Massara torneranno sicuramente a mettere nel mirino Bremer, che sta disputando una grande stagione e che piace da tempo al club rossonero, in particolare come sostituto di Kjaer, il cui recupero dall’infortunio si prospetta difficile. Si dovrà capire fino a che punto si spingerà il Milan per acquistarlo prima della scadenza del contratto, prevista nel giugno 2023. Andremo a scoprire nei prossimi mesi quale tattica adotterà il Diavolo per accaparrarsi il 24enne difensore brasiliano, e Pellegri potrebbe fungere da pedina di scambio.

