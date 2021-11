Milan, nel giorno della festa i tifosi celebrano il più contestato

25-11-2021 11:04

Il Milan si riscatta anche in Europa. I rossoneri continuano a inseguire il sogno qualificazione agli ottavi dopo la vittoria conquistata sul campo dell’Atletico Madrid. Una prova di autorità quella della squadra di Stefano Pioli, reduce dalla sconfitta sul campo della Fiorentina, e da una serie di partite in Champions League non proprio fortunate.

Il successo contro gli spagnoli di Diego Simeone riaccende ora le speranze per una clamorosa qualificazione all’ultima giornata di campionato. Servirà probabilmente un miracolo ai rossoneri ma l’entusiasmo è alle stelle e con la carica dei tifosi a San Siro è tutto possibile. Ci si giocherà tutto con il Liverpool, già qualificato e sicuro del primo posto del girone. Quindi per i rossoneri la speranza di trovare una squadra già appagata che non ha nulla da chiedere all’ultima giornata del girone.

Milan: i tifosi celebrano Romagnoli

Tra le note positive della serata a Madrid c’è anche quella relativa ad Alessio Romagnoli. La storia del difensore rossonero è di fatto molto particolare. Da capitano il giocatore ha perso progressivamente spazio nelle rotazioni di Pioli dopo l’arrivo di Tomori, e a metterlo anche maggiormente nell’occhio del ciclone è la situazione legata al suo rinnovo contrattuale. L’agente del giocatore, Mino Raiola, è molto inviso ai tifosi soprattutto dopo il caso legato a Donnarumma e quasi per riflesso anche il difensore ha subito le conseguenze di questa situazione.

Sui social però i tifosi rossoneri esaltano la prestazione del difensore come scrive Daniele: “Romagnoli ha cancellato un certo Luis Suarez. Meritava una seria così”. E sono tanti i tifosi del Milan che esaltano la sua prestazione: “Una sbavatura in 95 minuti giocati da vero capitano. Bravissimo”. Mentre Piero scrive: “Romagnoli è il Perisic dell’Inter. Entrambi hanno fatto sempre bene in carriera ma ultimamente hanno ricevuto solo insulti e pochi tifosi li volevano. Adesso tutti li amano”. Ai complimenti si unisce anche Fabio: “Prestazione sublime della difesa. Sento ancora gente che critica Romagnoli, un ragazzo che con tutte le difficoltà che si possono avere, indossa la fascia e difende la maglia attraverso grandi prestazioni”.

