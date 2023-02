Il Milan dà un calcio alla crisi vincendo la gara di andata di Champions League contro il Tottenham: ottima prestazione di Thiaw e i tifosi ora accusano Pioli per lo scarso impiego fino a questo momento

15-02-2023 09:44

Una notte da sogno in cui il Milan dà un calcio alla crisi. I rossoneri tornano a sorridere dopo un periodo molto complicato grazie alla Champions League ed alla vittoria di misura conquistata nell’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte.

Milan, la notte da sogno a San Siro

I tifosi del Milan avevano tantissimi timori in vista della gara di Champions League contro il Tottenham. I rossoneri erano reduci da un periodo molto negativo in campionato dopo le sconfitte contro Lazio, Sassuolo e Inter (ed il ko in Supercoppa sempre contro i nerazzurri). Ma nella notte europea la squadra di Stefano Pioli è stata capace di ritrovare energie ed orgoglio contro la squadra di Antonio Conte con ua vittoria che le dà la possibilità di provare a continuare il cammino in Champions League.

Milan, la rivelazione si chiama Malick Thiaw

Nel corso degli ultimi mesi si è discusso molto del mercato estivo del Milan con Maldini e Massara spesso accusati di non aver fatto le mosse giuste per rinforzare la squadra dopo lo scudetto. La nota positiva porta il nome di Malick Thiaw, il 21ene difensore tedesco arrivato dallo Schalke 04. Alla sua prima in Champions, il giocatore ha sfoderato una prestazione di altissimo livello risultando uno dei migliori in campo della formazione rossonera. Forza fisica, concentrazione e capacità e lucidità nel far ripartire l’azione: il giocatore si è preso gli applausi a scena aperta di tutto San Siro, guadagnandosi forse anche il riscatto da parte del Milan a fine stagione.

Milan, la notte da sogno non salva Pioli dalle critiche

La vittoria contro il Tottenham non cancella però tutte le critiche nei confronti di Pioli. E proprio la prova di Malick Thiaw che fino a questo momento ha avuto poco spazio diventa uno degli argomenti di discussione: “Se facesse giocare anche Vranck ed Adli potremo cogliere l’opportunità anche di fare maggiori plusvalenze. Ma Pioli non concede chance purtroppo”, scrive Alfondo. Anche Stefano lancia una frecciata all’allenatore: “Strano, mi dicevano che senza Botman non si potesse giocare a calcio”.

Il caso Thiaw sembra ricadere sulle spalle del tecnico: “Quando parlavamo di mercato si era detto che Thiaw non fosse Botman ma che avesse caratteristiche simili, forse il mercato non è sbagliato come si pensa – scrive Pirichello – la dirigenza a questo punto ha più responsabilità sul non esonero di Pioli rispetto al mercato”. Mentre c’è chi si spinge anche più in là: “E’ palese che Pioli ha rotto con Maldini e Massara e gli sta giocando contro”.