Milan, Nesta: “Licenziamento Maldini senza logica”

L'ex giocatore rossonero a Sky Sport: “Le proprietà straniere dovrebbero studiare la storia e cosa rappresentano certi personaggi”

09-06-2023 09:52

“Il licenziamento di Paolo Maldini è stata una decisione senza logica”. Perentorio Alessandro Nesta sulla decisione di Gerry Cardinale di licenziare l’ex terzino e dirigente dal Milan. “Non sentito Paolo, lo farà più avanti, ma è una situazione fuori da ogni logica. Le proprietà straniere sono ben accette in Italia perché portano soldi nuovi, ma devono studiare meglio la storia dei club, sapere cosa ha vinto, cosa hanno rappresentato certi personaggi, cosa la gente ama. Per di più Maldini ha riportato il Milan, in uno stato brado, a vincere lo scudetto e giocare una semifinale di Champions; ha una personalità spiccata, a me dopo tutti questi anni mette ancora in soggezione, ma non è presuntuoso, e lo ha dimostrato non dicendo niente in merito”.