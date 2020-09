Milan, nome nuovo per il centrocampo: tifosi scettici

Il Milan attende Bakayoko ma intanto si guarda attorno. Secondo Sky Sport, infatti, il francese di proprietà del Chelsea non è l’unico centrocampista su cui Paolo Maldini ha posato gli occhi: Bakayoko piace ed è di sicuro in cima alla lista dei rinforzi stilata dal dirigente rossonero, ma le difficoltà nella trattativa con i Blues hanno spinto il Milan a cercare anche possibili alternative.

Anguissa del Fulham alternativa a Bakayoko

Una sarebbe rappresentata da André Zambo Anguissa, 24enne camerunese di proprietà del Fulham, ma che nella scorsa stagione ha giocato nella Liga con il Villarreal. In precedenza per lui esperienze in Ligue 1 con il Marsiglia, che a sua volta lo aveva pescato nella squadra B del Reims.

Fisico e polmoni, proprio come Bakayoko, Anguissa potrebbe garantire quel che manca al centrocampo rossonero: non ha la stessa esperienza del francese, ma è comunque reputato una soluzione valida.

La notizia lanciata da Sky Sport, però, ha mandato in subbuglio i social network rossoneri. Dopo settimane di attesa per Bakayoko, i milanisti sarebbero delusi se la dirigenza optasse per un centrocampista con meno esperienza e quasi sconosciuto al grande pubblico.

I tifosi rossoneri rifiutano il piano B

“Mi sembra di essere tornati al 2010, Milan protagonista finora del mercato, nomi altisonanti accostati al Milan e poi alla fine vengono solo brocchi”, commenta amareggiato Francesco su una delle pagine Facebook dedicate ai rossoneri.

“Ma chi è Anguissa???”, si domanda Andrea e non è l’unico a porre questo interrogativo tra i tifosi milanisti. “A centrocampo vogliamo solo Bakayoko, niente alternative”, spiega Betty.

Tuttavia tra i tifosi rossoneri c’è anche chi è disposto a non acquistare un grande nome, come Daniele: “Visto su sky buon fisico e buona tecnica, prezzo abbordabile: e poi in fondo a centrocampo abbiamo già tre ottimi giocatori”, scrive il tifoso riferendosi a Tonali, Bennacer e Kessie.

