Milan: non si mollano le piste di Ziyech e Broja

21-10-2022 09:39

In vista di una seconda parte di campionato piuttosto incerto per via di tanti motivi causati dalla ingombrante presenza di un campionato del mondo a metà stagione, il Milan sta progettando il prossimo futuro per regalare a mister Pioli qualche importante ritocco alla rosa.

Al momento sono due i profili più seguiti dai rossoneri per rimpolpare l’organico. “Il Diavolo tenta Ziyech e Broja” così, scrive il Corriere dello Sport sul mercato del Milan. Nuovo possibile asse tra i rossoneri e il Chelsea con cui le trattative sembrano già essere iniziate da qualche settimana.

I primi approcci con agenti e intermediari dei due giocatori sono positivi anche perché soprattutto Ziyech è in rotta con i Blues e con il nuovo tecnico Potter. La sua cessione a gennaio è quindi più di un’ipotesi.

L’altro profilo è quello, sempre in casa Chelsea, di Armando Broja, 21enne albanese molto promettente, piace a molti, e potrebbe partire per 35-40 milioni. Tante squadre in estate avevano messo gli occhi sul giocatore offensivo dei blues ma poi non se ne fece nulla. Adesso il Milan sta provando a stringere i tempi per cercare di portarlo a Milanello, se non a gennaio nel prossimo mercato estivo.