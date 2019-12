Milan, non solo Ibra: due difensori nel mirino di Maldini

La lunga ed estenuante trattativa per riportare Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera non ha fatto dimenticare, alla dirigenza del Milan, la necessità di potenziare il reparto difensivo, soprattutto nel settore centrale dove Romagnoli e Musacchio sono chiamati agli straordinari visti i problemi fisici di Leo Duarte. Due sono gli obiettivi del direttore tecnico Paolo Maldini, il giovane Jean-Clair Todibo, attualmente in forza al Barcellona, e l'esperto Chris Smalling, una delle rivelazioni di questa stagione con la maglia della Roma.

Todibo, classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2023 col Barcellona. Secondo il quotidiano catalano 'Sport', venerdì il direttore tecnico rossonero, sulla cui decisione di contattare il Barça pesa la complicata trattativa con la Juventus per Demiral, ha incontrato a Milano i dirigenti del club blaugrana, Eric Abidal e Ramon Planes, dichiarando il proprio l'interesse per l'ex difensore del Tolosa e preannunciando un'offerta.

Il Barcellona chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro e vorrebbe inserire un diritto di 'recompra', un aspetto che darebbe un vantaggio al Milan nei confronti dell'altra pretendente a Todibo, il Bayer Leverkusen. Oltre ai due club rossoneri, sulle tracce del 20enne ci sono anche gli inglesi del Watford, meno favoriti.

Per quel che riguarda Smalling, invece, la Roma vorrebbe confermarlo in rosa e non farlo tornare a fine stagione al Manchester United, club che lo ha lasciato andare in prestito la scorsa estate. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', però, i Red Devils chiedono 20 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo, mentre i giallorossi non vogliono spenderne più di 15.

Ed è sfruttando questo stallo che il Milan vorrebbe inserirsi nella trattativa. I rossoneri, però, devono fare attenzione alla possibile concorrenza di Juventus e Inter, che avrebbero individuato proprio in Smalling il profilo di esperienza per dare maggiori alternative alle rotazioni in difesa.

Tornando al fronte Ibrahimovic, la giornata di lunedì è stata quella della resa del Bologna: il direttore dell'area tecnica Walter Sabatini ha dichiarato, a margine di un evento legato ai 110 anni del club felsineo: "Ibra non verrà da noi, ha fatto altre scelte. I soldi non c'entrano, però, questo va chiarito".

Restano quindi in corsa, adesso, Milan e Napoli: i rossoneri sono ancora convinti di essere in pole position, ma l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha dichiarato di sentire spesso lo svedese, e di avergli parlato per l'ultima volta nella giornata di domenica.

