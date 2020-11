Milan, nuova tegola: Pioli perde un attaccante per infortunio

Ancora una brutta notizia in casa Milan: Rafael Leao si è fatto male durante la partita tra le Nazionali Under 21 di Portogallo e Olanda. L’attaccante lusitano verso la fine del match dopo uno scatto ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra, che lo metterà fuori causa per i prossimi impegni del Diavolo.

Il giocatore si è sottoposto in giornata ad alcuni esami che hanno evidenziato il problema: un ulteriore esame di controllo verrà effettuato tra 10 giorni circa, per valutare ulteriormente l’infortunio. Rafael Leao salterà così sicuramente le partite di campionato contro Napoli e Fiorentina, oltre che la trasferta di Europa League contro il Lille.

Il Milan incomincia un tour de force che lo vedrà affrontare 10 partite in un mese in condizioni non ottimali: Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono entrambi risultati positivi al Coronavirus e possono allenare i rossoneri solo in “smart working”. Contro il Napoli alla ripresa del campionato ci sarà in panchina Daniele Bonera.

Rafael Leao era uno dei giocatori più in forma della squadra: senza di lui Pioli in occasione del posticipo contro il Napoli si affiderà a Rebic con Ibrahimovic in attacco. In difesa dovrebbe recuperare Romagnoli.

“Il mister ha fatto un grande lavoro nei mesi precedenti e domenica vogliamo giocare e vincere anche per lui, sarebbe molto importante per noi e per lui”, sono le parole di Saelemaekers a Milan Tv in vista della partita contro il grande ex Gennaro Gattuso.

OMNISPORT | 19-11-2020 21:31