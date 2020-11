Milan, annuncio ufficiale su Stefano Pioli: cosa succede ora

Brutte notizie in arrivo in casa Milan: il tampone molecolare effettuato nella giornata di domenica ha confermato la positività del tecnico dei rossoneri Stefano Pioli al Coronavirus.

L’allenatore emiliano non potrà quindi essere in panchina domenica al San Paolo in occasione della partita contro il Napoli. Inoltre non potrà tornare al lavoro a Milanello, e dovrà rimanere isolato dal resto del gruppo squadra, staff e giocatori.

Sabato era stato lo stesso club rossonero a comunicare la positività del tecnico dopo un test rapido che aveva invece dato risultati negativi per tutto il resto del gruppo squadra. Pioli, asintomatico, era stato posto subito in isolamento e gli allenamenti erano stati sospesi.

Oggi le sedute ripartono ma senza l’allenatore emiliano: al suo posto a seguire la preparazione e a dirigere la capolista domenica a Napoli ci sarà il vice Giacomo Murelli.

Questa la nota di sabato del club rossonero: “AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio . Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”.

OMNISPORT | 16-11-2020 13:10