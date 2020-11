Napoli, Gattuso sgrida Ghoulam: il retroscena

Il Napoli trascorre la pausa comodamente seduto al terzo posto in classifica, a 14 punti, con tante certezze ricostruite dopo la deludente annata passata, eccezion fatta per il trionfo in Coppa Italia. Merito di Gattuso e del suo metodo, che non fa prigionieri. Anzi.

A Bologna, prima della pausa, Mario Rui e Faouzi Ghoulam ne hanno fatto le spese, finendo insieme in tribuna. Il motivo secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ sarebbe stato un allenamento troppo fiacco e qualche lamentela per il fatto che il posto a sinistra sia stabilmente di Hysaj, che normalmente starebbe dall’altra parte. “Sabato si sono fatti gran passeggiate. E di domenica sono venuti fin qui perché è troppo facile guardarla dal divano”.

Inoltre, Ghoulam e Gattuso hanno lo stesso agente, il super procuratore portoghese Jorge Mendes. A Gattuso però sembra interessare relativamente, visto che a Castel Volturno avrebbe messo le cose in chiaro a modo suo. “Non me ne frega niente di Jorge!”.

Non una questione di mancanza di rispetto, ma di metodo: prima il campo e l’impegno, poi il resto. Così Gattuso sta provando a riportare il Napoli in alto.

OMNISPORT | 16-11-2020 12:22