Milan, nuovo addio a parametro zero ma per i tifosi non è un traditore

12-02-2022 10:25

Ieri il rinnovo di Theo Hernandez è stato salutato con grande gioia dai tifosi del Milan e dallo stesso Pioli che in conferenza ha parlato di segnale importante della società ma non tutte le firme sperate arriveranno. Sempre più difficile la permanenza di Kessie, che flirta con il Barcellona ma c’è anche un altro senatore che potrebbe andar via a parametro zero. Si tratta di Alessio Romagnoli che radio-mercato dà vicinissimo alla Lazio.

Con l’arrivo di Botman capitan Romagnoli pensa di non rinnovare

Non ci sono tanto, o comunque non solo, problemi economici per il rinnovo dell’ex Roma, anche se dovrebbe quasi dimezzarsi lo stipendio attuale di 5,5 milioni quanto la considerazione che difficilmente sarà titolare nel Milan del futuro. Ora che Kjaer è infortunato sta giocando con continuità ma l’anno prossimo tutti sono convinti che arriverà Botman del Lille a fare coppia con l’intoccabile Tomori.

La Lazio starebbe pensando seriamente ad Alessio Romagnoli (che era stato accostato spesso anche alla Juventus) per la prossima stagione. C’era già stato un accenno di tentativo da parte dei biancocelesti a settembre, ma non c’erano i presupposti per mandare avanti la trattativa. Adesso c’è qualche spiraglio in più visto che il giocatore si libera a giugno a parametro zero. Il club di Lotito è pronto ad offrire un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, più o meno quanto percepito anche da Milinkovic Savic e il giocatore, pur avendo vestito la maglia della Roma, ha sempre detto di essere un tifoso biancoceleste.

Per i tifosi del Milan Romagnoli non è un traditore

Fioccano le reazioni ma a differenza di Kessie, Romagnoli gode di stima e rispetto da parte dei tifosi per il suo comportamento: “il giocatore andrà via a zero ( va però rispettato, mai nessuna dichiarazione e comportamento da professionista totale) a causa della scellerata ex dirigenza che gli fece firmare un contratto ASSURDO ( ora prende circa 5,5mln)” o anche: “non ha mai fatto mancare l’attaccamento alla maglia e la professionalità. Ma l’offerta presentata dal Milan ( 2,8 più bonus rispetto ai 5,5 attuali) non lo soddisfa”

C’è chi scrive: “Magari vuole semplicemente la certezza di giocare, che al Milan non ha. Peccato, io spero comunque che rimanga” e infine: “Mi spiace vada via (anche essere finito terza scelta non credo sia d’aiuto), la cosa positiva è che la fascia finisce a Davide Calabria“.

