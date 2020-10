Milan ok ma i tifosi in coro a Pioli: "Convincilo"

Milan a gonfie vele anche in Europa League e anche in versione turnover. Diaz, Leao e Dalot hanno stroncato la tenue resistenza dello Sparta Praga regalando a Pioli la seconda vittoria su due gare nel girone ipotecando già dopo due turni qualificazione e primo posto. Unica nota stonata, seppur ininfluente ai fini del risultato, il rigore sbagliato da Ibrahimovic che ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso rossonero.

Milan-Sparta Praga 3-0: i tifosi gongolano

Il Milan non conosce soste e nemmeno la sua corsa forsennata di inizio di stagione al di sopra di ogni aspettative. Il pallottoliere segna un’altra vittoria, una serie frenata solo dalla Roma e in parte dall’arbitro Giacomelli, lunedì scorso. Anche in Europa League, stasera, la squadra di Pioli è andata a memoria sfoggiando un grande Leao al pari di Diaz e valorizzando anche Dalot autore di assist e gol del 3-0. Gongolano i tifosi rossoneri sui social.

Milan, i rigori sbagliati da Ibra diventano troppi

Unica pecca è quel rigore sbagliato da Ibra sul risultato ancora in bilico, sull’1-0. Nella giornata che ha visto Zlatan protagonista dello spot di sensibilizzazione per la lotta al covid, il terzo errore dal dischetto sugli ultimi 5 tiri ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme nei tifosi milanisti che non hanno nascosto qualche dubbio sulle qualità di Ibrahimovic dagli undici metri.

“I rigori li deve tirare Kessie, sicuramente Ibra comprenderà e farà un passo indietro” si augura qualcuno; “Ibra è Ibra ma i rigori anche no grazie visto che se non li sbaglia ci va vicino”; “Non battere più sti cazzo di rigori che ogni volta impreco”; e c’è chi invoca la scaramanzia: “Comincio a pensare che la porta sotto la Curva Nord, ogni rigore che deve battere Ibra, sia maledetta da qualche incantesimo”.

Sono in molti però a non vedere il problema, anzi: “Ibra ha sempre tirato i rigori da quando gioca. Ora perché ne ha sbagliati 3 non deve più tirarli”; “Voi ce lo vedete Pioli andare da Ibra a dirgli che non deve battere più i rigori perché non è cazzo suo ? Ecco….. inutile discuterne purtroppo”; “Sbaglia il rigore Ibra e leggo subito invocazioni a Kessie rigorista, poi magari quando lo sbaglia Kessie invochiamo Theo”. Altri se la prendono con il troppo impiego: “Ibra è semplicemente stanco morto, a me sembra così palese. A parte l’assist ha sbagliato quasi ogni appoggio, e dopo il rigore aveva già una respirazione molto accentuata. Da due partite non rincorre nemmeno la palla poco oltre i suoi piedi”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 20:51