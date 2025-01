Milan, Okafor al Lipsia libera un posto: Rashford e Trincao gli obiettivi

L'esterno svizzero ha già l'accordo con i tedeschi: prestito con diritto di riscatto a 14 milioni, i rossoneri preparano l'alternativa. L'attaccante del Manchester United e l'ala dello Sporting Lisbona in pole position

Non è stato un rapporto intenso né duraturo: i 25 gol in due anni e mezzo al Salisburgo avevano fatto presagire un destino che si è rivelato diverso, ma non soltanto per colpa sua. Noah Okafor, di professione esterno offensivo, ha avuto ben poche occasioni per mettersi in mostra, dato che il titolare del ruolo è Rafael Leao.

Milan-Okafor ai titoli di coda

Acquistato dal Milan nel luglio 2023 per 14 milioni di euro, ha messo a segno 7 reti in 39 presenze, delle quali ben poche dal primo minuto. Va da sé che, nel momento in cui si presenta l’occasione per cederlo allo stesso prezzo di acquisto, è giusto approfittarne. Okafor è infatti molto vicino a tornare nella galassia Red Bull, segnatamente al Lipsia in Germania. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due club si sarebbero accordati sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 14 milioni.

Okafor vicino al Lipsia

L’accordo definitivo sarebbe ormai ad un passo, e per il Milan si tratterebbe di un ottimo colpo dal punto di vista economico perché, calcolando gli ammortamenti di questi due anni, Okafor consentirebbe di generare una discreta plusvalenza a bilancio. Ma in particolare consentirebbe ai rossoneri di liberare uno slot per il ruolo di esterno offensivo, e sono due i nomi ad essere già parte del casting.

Rashford in cima alla lista

Il primo è quello di Marcus Rashford, esterno offensivo del Manchester United, per il quale però c’è la grana-ingaggio. Rashford guadagna 13 milioni netti che, anche se per mezza stagione, equivarrebbero ad una cifra tra i 6 ed i 7 milioni, comunque tanti per il Milan che non potrebbe avvalersi del Decreto Crescita. Ecco che lo United dovrebbe dunque “supportare” i rossoneri da questo punto di vista, pagando una quota dello stipendio per liberarsi di un giocatore che non è più nei piani di Amorim.

Milan, Trincao è l’alternativa

Il Milan si spingerebbe fino a 4-5 milioni, che a lordo potrebbero arrivare fino a 9 milioni. Tanti soldi, di conseguenza i rossoneri stanno anche guardando altrove. Segnatamente in Portogallo, dove il piano B si chiama Francisco Trincao. Esterno offensivo dello Sporting Lisbona, dove ha segnato 17 gol nell’ultimo anno e mezzo; 25 anni, fa parte della scuderia di Jorge Mendes. Piace di meno, ma indubbiamente è alla portata delle casse rossonere anche perché il suo contratto scade a giugno 2026.

Le scelte del Milan

Ovviamente Sergio Conceicao lo conosce benissimo e lo apprezza molto: i numeri sono dalla sua parte, con già 7 gol e 11 assist in questa stagione. Forse definirlo “piano B” è ingeneroso, visto il valore del giocatore, ma la dirigenza del Milan ha fatto le gerarchie. In entrambi i casi, non andrebbe per nulla male ai tifosi. Sul mercato ci sono anche Chukwueze e Jovic, che potrebbero dunque liberare altri posti in rosa.

