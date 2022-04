28-04-2022 21:59

L’attaccante francese del Milan Olivier Giroud si è dimostrato un ottimo acquisto per il Diavolo, già autore di 12 gol e quattro assist in tutte le competizioni. Soprattutto l’ex Lille, Arsenal Chelsea è stato fondamentale nel sostituire Zlatan Ibrahimovic, spesso infortunato in questa stagione.

Il campione del mondo 2018 ha parlato in esclusiva a Sportmediaset:

“Lazio-Milan? È stata una grande emozione con 10.000 tifosi rossoneri all’Olimpico eravamo consapevoli che era una gara importante, abbiamo creduto alla vittoria fino alla fine, come dico sempre capita solo a chi ci crede e nel finale è stata una grande soddisfazione. Finale di stagione? Abbiamo tutto per vincere, non dobbiamo di certo nasconderci, siamo super concentrati sulla gara di domenica, la cosa più importante è che con la sconfitta dell’Inter abbiamo il destino nelle nostre mani”.

Un commento finale anche sulla sconfitta dell’Inter contro il Bologna:

“Serve stare concentrati sul nostro gioco, il ko dell’Inter ci ha caricati, abbiamo l’umiltà e la fiducia per continuare a vincere ogni partita”.

