18-07-2022 14:36

L’ufficialità era attesa nella giornata di oggi e puntualmente è arrivata: Zlatan Ibrahimovic vestirà anche la prossima stagione la maglia del Milan.

Ibrahimovic-Milan, una storia che continua

Lo svedese infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio e a seguire da altre testate nazionale, ha rinnovato col club rossonero anche per la stagione 2022/2023.

Saliranno dunque a quota cinque le stagioni vissute da Ibrahimovic con la divisa del Milan, squadra con la quale complessivamente ha segnato 75 reti in 121 presenze in Serie A.

Il nuovo contratto di Ibrahimovic al Milan

Per rimanere al Milan, dove verosimilmente farà da chioccia per i giovani e i nuovi arrivati come Origi, il nativo di Malmoe (41 anni il prossimo ottobre) ha deciso di ridursi notevolmente lo stipendio.

Dai 7 milioni della scorsa stagione, Ibrahimovic passerà ad incassare quest’anno circa 1,5 milioni di euro più bonus, un sacrificio che certamente permetterà al Milan di abbassare il monte ingaggi e, allo stesso tempo, avere della liquidità in più da poter investire sul mercato per chiudere, ad esempio, colpi come quello di De Ketelaere.

Il ruolo di Ibra nella prossima stagione del Milan

Operatosi al legamento crociato del ginocchio sinistro subito dopo la conquista dello scudetto, Ibrahimovic attualmente è ancora impegnato con le sedute di riabilitazione post-intervento.

L’obiettivo è quello di tornare arruolabile per l’inizio del 2023, una previsione questa che però, immaginando la cautela con cui lo staff sanitario del Milan seguirà il suo percorso, potrebbe anche subire uno slittamento in corso d’opera.

A prescindere dalla data di rientro, Ibrahimovic giocherà intanto sempre un ruolo fondamentale nello spogliatoio dove, con il suo carisma e la sua esperienza, svolgerà importanti mansioni di consigliere e motivatore.