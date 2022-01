Milan, ore caldissime sul fronte mercato: la situazione dei rossoneri

23-01-2022 12:55

Il Milan questa sera affronterà a San Siro la Juventus per la 23° giornata di Serie A, ma oggi è una giornata molto intensa anche dal punto di vista del calciomercato. Le trattative si fermeranno il 31 gennaio, dunque mancano ormai pochissimi giorni per perfezionare accordi che, per quanto riguarda il Milan, sono ancora in alto mare. Molti sono i fronti aperti, tra cessioni che stanno per concretizzarsi, una difesa che non si riesce a sistemare e un attacco che invece vedrà qualche cambiamento.

Milan, priorità alla difesa ma intanto si pensa alle uscite

Per finanziare eventuali acquisti che ancora non ci sono stati, Maldini e Massara stanno lavorando intensamente alle uscite. Andrea Conti era il primo indiziato a lasciare Milanello e infatti si è accasato alla Sampdoria, dove ha già debuttato e si è pure tolto lo sfizio di tornare al gol contro la Juve in Coppa Italia (ininfluente visto il risultato finale di 4-1 per la Juve).

Anche Pietro Pellegri, in prestito dal Monaco, è destinato a lasciare presto i rossoneri. Il giovane centravanti non ha mai davvero convinto nelle poche occasioni nelle quali è stato chiamato in causa, e ora si pensa a un prestito per permettergli di giocare di più.

Il Monaco ha rifiutato la proposta di 3,5 milioni di euro dal Milan per il riscatto, e ora Pellegri è entrato nelle mire del Torino, alla ricerca di un’altra punta col fiuto del gol. Infine, un altro destinato a lasciare Milano è Castillejo. Il Corriere dello Sport riporta dell’interesse concreto proprio della Samp di Giampaolo, grande stimatore del giocatore, ma non è da escludere la pista estera.

Milan, intanto si sistema l’attacco: Lazetic molto vicino

Attaccante classe 2004 della Stella Rossa, inizialmente ci aveva pensato il Torino salvo poi essere prepotentemente superato dal Milan di Pioli, che giustamente vuole tutelarsi vista la prossima uscita di Pellegri proprio diretto in maglia granata.

Il giornalista sportivo Daniele Longo riporta come gli agenti del giovanissimo attaccante saranno lunedì a Casa Milan per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. Si parla di un’offerta di 4 milioni di euro cash più un milione di bonus per gol e presenze nel corso della stagione e un contratto fino al 2024.

Lanciato in prima squadra dall’ex interista Dejan Stankovic, Lazetic (nella scorsa stagione in prestito al Graficar Belgrado in seconda divisione) ha segnato 5 gol in 31 presenze tra i professionisti in Serbia con 6 cartellini gialli.

Milan, Gabbia rinnova in difesa: si spera per Botman, piace Casale

Arrivare a un difensore che possa fare al caso di Pioli non è impresa facile. Molti obiettivi seri non si muovono a gennaio o costano troppo. È il caso per esempio di Bremer del Torino, seguito anche dall’Inter, o di Sven Botman del Lille, prima scelta rossonera ma che costa più di 40 milioni, stando alle dichiarazioni dei Campioni di Francia.

Maldini e Massara di certo però non stanno con le mani in mano e nel frattempo hanno raggiungo l’accordo per il rinnovo del giovane Gabbia, che rimarrà al Milan fino al 2026. Al momento però le alternative per la difesa scarseggiano, e considerando anche che Tomori tornerà presto non si vuole spendere una cifra enorme.

Le alternative più abbordabili sono Bailly, Tanganga e Diallo, per cui si lavora su un prestito, mentre piace tanto anche il giovane Casale, al momento all’Hellas Verona. Su di lui si sta muovendo decisa anche la Lazio di Sarri, che ha offerto un prestito oneroso a un riscatto a 5 milioni di euro. Il Milan prova a inserirsi, e intanto monitora.

