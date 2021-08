Milan, Papin applaude gli innesti di Giroud e Adli

Con l’arrivo di Olivier Giroud e quello di Yacine Adli l’anno prossimo il Milan è diventato un po’ più a tinte francesi.

Su quest’ultimi è stato Jean-Pierre Papin, uno dei transalpini maggiormente apprezzati in passato dalle parti di Milanello, a fornire un parere entusiasta lodando le scelte fatte dal duo Maldini-Massara.

“Il Milan ha messo le mani su un giocatore di grandissima qualità” ha dichiarato l’ex rossonero alla Gazzetta dello Sport a proposito del talento del Bordeaux.

“È un profilo che può occupare più posizioni a centrocampo. Può giocare sulla fascia destra, da trequartista o come mezzala. Ha una tecnica incredibile e velocità di pensiero. Anni fa lo notai in una partita dell’Under 17 francese contro la Germania, mi dissi: ‘Questo ragazzo farà strada’. Se devo trovare un limite è che difende ancora troppo poco, e sappiamo quanto questo aspetto sia diventato importante nel calcio di oggi, anche per un giocatore che ha compiti più di fantasia” ha affermato Papin prima di dire la sua su Olivier Giroud.

“Sono molto felice per lui. Ho sempre detto che aveva bisogno di fiducia: ora che ha rotto il ghiaccio, diventerà sempre più centrale. E aiuterà la squadra a lottare per lo scudetto. È un percorso difficile, serve tempo per costruire. Ma il Milan costruisce” è la convinzione esternata dal vincitore del Pallone d’oro 1991.

OMNISPORT | 31-08-2021 11:37