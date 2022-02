Milan, pareggio fra le polemiche con l'Udinese

25-02-2022 20:54

Pareggio contestato per il Milan che a San Siro, nella prima partita della ventisettesima giornata, viene fermato sull’1-1 dall’Udinese e non riesce a prendere il largo in testa alla classifica di Serie A.

Il Milan parte forte ma non trova grandi occasioni, l’Udinese blocca i rossoneri e risponde colpo su colpo ma anche qui senza grandi occasioni. Ma al 29’ la capolista va in vantaggio: fallo su Theo Hernandez ma la palla arriva a Tonali che crossa per Leao, il portoghese nella gara di sbracciate con Becao ha la meglio e di piatto batte Silvestri. Il massimo dell’Udinese è un brutto colpo di testa di Beto facilmente parato da Maignan al 41’.

Ripresa. Dopo tre minuti Beto protesta per uno sgambetto in area di Tomori non visto dall’arbitro Marchetti e il VAR non interviene. Al 59’ sinistro dal limite fuori di poco di Arslan. E’ il preludio al pareggio, che arriva in maniera controversa al 66’: azione confusa in area rossonera, rovesciata di Pereyra toccata da Udogie che da un passo batte Maignan che non riesce a respingere.

I rossoneri dicono che Udogie ha toccato con la mano ma dopo il controllo al VAR il gol viene confermato. Al 76’ Brahim Diaz per Leao che scavalca Silvestri con un lob ma poi viene anticipato a porta incustodita da Mari. L’ultima occasione è dell’Udinese in pieno recupero con Deulofeu che da 20 metri indovina il destro all’angolo basso ma Maignan compie un miracolo. Il Milan va a +3 su Napoli e Inter che quindi possono agganciarlo.

