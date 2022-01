Milan, pazza idea per l'attacco: è un vecchio pallino, ma ora è fermo

22-01-2022 10:48

Ufficialmente la posizione della società rossonera non è cambiata: non arriveranno nuovi attaccanti, nonostante la cessione di Pellegri al Torino (il giovane attaccante non sarà riscattato dal Monaco, che non ha accettato la proposta al ribasso di Maldini) e l’età avanzata, con tutti i rischi conseguenti, dei due centravanti Ibrahimovic e Giroud. In realtà nel Milan sta prendendo corpo una pazza idea, che potrebbe diventare realtà negli ultimissimi giorni della finestra invernale di mercato.

Anche il Milan sulle tracce di Aubameyang

Voci e rumors provenienti dall’Inghilterra, infatti, inseriscono il club rossonero tra le squadre che seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda legata a Pierre-Emerick Aubameyang, il centravanti dell’Arsenal (classe 1989) messo ufficialmente sul mercato dai Gunners. È ai margini del progetto tecnico di Mikel Arteta e ha il contratto in scadenza a giugno 2023: i londinesi vorrebbero disfarsene e il Milan ci pensa. Ma ci sono alcuni dettagli che frenano la trattativa.

Aubameyang al Milan, tutti i pro e i contro

Aubameyang è un vecchio pallino del Milan, che più volte in passato ha provato a sondarne la disponibilità. Tra l’altro, è cresciuto nel settore giovanile rossonero dove gli fu affibbiato il nomignolo di “Auba”. Il problema principale è legato all’ingaggio alto percepito a Londra. E un altro, non secondario, riguarda le sue condizioni: l’attaccante, infatti, è stato fermato in Coppa d’Africa insieme a due compagni del Gabon per complicazioni cardiache legate al Covid. “Non è niente”, ha spiegato il diretto interessato ma il suo stato di salute andrebbe valutato con estrema attenzione.

Milan su Aubameyang? I tifosi sono scettici

Il giocatore negli ultimi giorni è stato accostato a Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia, Siviglia e a varie formazioni arabe. In Italia si è parlato di un timido sondaggio della Juventus. I tifosi del Milan non si scaldano più di tanto. “Aubameyang? Non ci credo”, sentenzia Bruno. “Non abbiamo i soldi per riscattare Pellegri, figuriamoci per prendere un top player come lui”, scrive Diavolina. “Magari, ma in che condizioni è adesso?”, chiede Frank69. “Sopra la trentina e malmesso, sarebbe perfetto per noi”, ironizza un altro fan.

