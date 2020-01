Milan, Pellegatti attacca: Che tristezza, ora basta

Le acque sono sempre agitate in casa Milan. La situazione di classifica è quella che è, il mercato – arrivo di Ibra a parte – non scalda più di tanto i tifosi e, giusto per non farsi mancare niente, sono scoppiate anche polemiche a distanza tra la vecchia e la nuova proprietà. Carlo Pellegatti, in partenza per Cagliari, nel suo consueto video mattutino su Youtube si lascia andare a un duro attacco.

Kjaer – Si parte dall’arrivo di Kjaer: “Un giocatore che serve al Milan per sopperire alla partenza di Caldara, ma che mi lascia totalmente freddo visto che è arrivato a zero per sostituire un altro. Speriamo – si augura il giornalista – che possa dare il suo contribuito se sarà chiamato in causa”.

Il vecchio e il nuovo – “Tornando a ieri – prosegue il giornalista dal cuore rossonero – c’è una cosa che mi ha intristito in questo momento sempre particolare della società: quest’altro intervento di Yonghong Li, il vecchio presidente. ‘I soldi erano miei’, ‘Sono offeso e irritato perché Gazidis ha detto fake news dicendo che senza l’intervento di Elliott il Milan sarebbe fallito’, e ancora: ‘Gazidis viene pagato con i soldi miei’. Insomma frasi misteriose, poco chiare”.

I polli di Renzo – Pellegatti usa una similitudine letteraria per descrivere la situazione: “In questo momento di difficoltà del Milan mi sembra di leggere una pagina de I promessi sposi, quando i polli di Renzo, destinati a essere venduti al mercato, si beccavano l’un l’altro. Che tristezza. Basta. Abbiamo già mille problemi, una classifica che stenta a decollare, partite importanti da affrontare, il mercato, il financial fair play, e dobbiamo ancora leggere frasi del gruppo cinese”.

Verso il futuro – “Il passato non ci interessa, Yonghong Li ha difeso la sua immagine, ma speriamo sia l’ultima apparizione di una società che se n’è andata”, prosegue il giornalista. “In quell’estate a Craiova ci siamo sentiti di nuovo il Milan, ma adesso basta. È triste leggere ancora di chi siano i soldi, chi li ha cacciati: pensiamo solo a Cagliari. La certezza è che il gruppo Elliott, anche a costo di perdere denaro, vuole sgravarsi di tutti questi ingaggi”.

Le reazioni – I commenti dei tifosi milanisti sono contrastanti. Aldo è ironico nel citare una vecchia frase di Silvio Berlusconi: “Fidatevi di me, lascerò il Milan in buone mani”. Lino sottolinea: “La tristezza è l’operazione Caldara e l’acquisto di un giocatore finito come Kjaer, queste parole di Li sono irrilevanti ora”. “E chissà per quanto andrà avanti questa tristezza”, si chiede Lorenzo. “Ma Gazidis non è l’uomo dei miracoli?”, domanda Paolo. Mentre Corrado prende la matita rossa ed evidenzia un’imprecisione nella citazione manzoniana: “Tutto giusto Pellegatti ma mi permetta: i polli al mercato sono in realtà i capponi che Renzo porta ad Azzeccagarbugli…le citazioni facciamole giuste…”.

SPORTEVAI | 11-01-2020 09:30