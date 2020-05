Milan, Pellegatti festeggia il suo 6 maggio speciale

C’è chi ricorda e ricorderà per sempre il 5 maggio e chi invece incornicia il 6 maggio come data indimenticabile per la propria squadra del cuore. Se il 5 maggio 2002 evoca ancora oggi pensieri stupendi (per gli juventini) o tragici (per gli interisti) con la ricorrenza che puntualmente viene celebrata a suon di sfottò o con le testimonianze di chi, come Gresko, ne porta ancora le ferite addosso, c’è chi ha il 6 maggio nel cuore. Si tratta di Carlo Pellegatti, e con lui tutti i tifosi del Milan, che il 6 maggio di 41 anni fa esultarono per il decimo scudetto rossonero, quello della stella.

Il 6 maggio del 1979 il Milan vinceva lo scudetto della stella

Sul suo canale youtube Carlo Pellegatti lascia da parte per un giorno le trattative di mercato, i dubbi sul prossimo allenatore, le polemiche legate alla società e rievoca quel 6 maggio del 1979 quando il Milan vince lo scudetto della stella.

Pellegatti ricorda la gioia per il decimo scudetto del Milan

La storia voce di Milan Channel dice: “Il 6 maggio 1979 il Milan vinceva la stella del decimo scudetto, si giocava Milan-Bologna, al Milan bastava un pareggio che ottenne facilmente. Io ho un piatto celebrativo per quello scudetto. Sono passati 41 anni ma è una giornata indimenticabile per tutti i tifosi”.

“Una stella attesa per tanti anni, ricordate lo scudetto sfumato nel ’73 nella fatal Verona e negli anni precedenti ancora secondi. Capite la voglia di sfatare il tabù della decima vittoria in campionato. Il Milan di Liedholm riuscì a superare il Perugia che quell’anno chiuse imbattuto, ricordo la doppietta di De Vecchi nel 2-2 del derby, il pari di Perugia, ma alla fine vincemmo il titolo”.

Le reazioni del web ai ricordi di Pellegatti

Numerose le reazioni dei tifosi sul web: “Storia per me , scoperta e portata alla luce con le tue parole sul 6 maggio Anche se la seconda è ancora lontana sono sicuro che arriveranno annate migliori” o anche : “I miei diciott’anni, che bello, che bei giorni, che bella storia. E la storia continua malgrado tutto”.

I ricordi dei tifosi sullo scudetto della stella per il Milan

Scatta l’effetto nostalgia: “Che ricordi rossoneri fantastici! Ho visto il documentario sullo scudetto della Stella su RAI Sport,immagini stupende. Rivera in mezzo al campo col microfono: vero Capitano, quello che un Capitano dovrebbe fare sempre. Grandissimo ed impressionante” ma subito dopo prevale l’amarezza per il presente: “Bei ricordi ma per quanto ancora dobbiamo ricordare le gioie passate? Mi sa per molto tempo ancora.. “.

I tifosi del Milan sognano la seconda stella

C’è chi scrive: “La prima stella è stata bellissima..ma ora sarebbe l’ora della seconda stella sulla maglia del nostro amato Milan” o anche: “Semmai in un futuro molto prossimo dovessimo centrare la seconda stella, vorrò a tutti i costi una copia del piatto celebrativo della conquista della seconda stella”.

