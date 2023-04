Milan: per Ibrahimovic lesione del gemello mediale

Brutte notizie per l'attaccante svedese che è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato le sensazioni

29-04-2023 09:53

Arrivano brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe aver chiuso anzitempo una stagione davvero travagliata. L’attaccante svedese del Milan è stato infatti sottoposto agli esami di controllo per verificare le condizioni fisiche dopo l’infortunio accusato durante il riscaldamento contro il Lecce. La diagnosi conferma la lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Stefano Pioli deve dunque ancora una volta rinunciare al giocatore che, tra infortuni e recuperi da precedenti problemi, quest’anno ha fatto davvero e soltanto da comparsa. E il rinnovo del contratto, in questo modo, si allontana sempre di più.