Milan: per Kjaer tra le due e le tre settimane di stop

Momento senza dubbio sfortunato in casa Milan dopo il match vinto a Empoli. Dopo gli infortuni occorsi a Salemakers e Calabria, anche Simon Kjaer è rimasto vittima di un acciacco muscolare.

Il difensore centrale rossonero infatti, ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali svolti ieri, una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il capitano della Nazionale danese sarà rivalutato tra una settimana ma senza dubbio si vedrà costratto a saltare la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea e il big match di Serie A a ‘San Siro’ contro la Juventus.

I tempi per rivedere in campo Kjaer con il Milan, infatti, si aggirano verosimilmente tra le due e le tre settimane, ovvero tra la trasferta del ‘Bentegodi’ in casa dell’Hellas Verona (16 ottobre) e quella in casa della Dinamo Zagabria in Champions (25 ottobre).