20-09-2022 13:04

Il Milan è uscito con le ossa rotte da San Siro dopo il ko per 2-1 contro il Napoli dell’ultimo turno di campionato. Non soltanto il risultato fa dispiacere a Stefano Pioli, ma anche gli infortuni che la gara si porta in dote.

Sono infatti arrivate poco fa notizie non certo felice che riguardano il terzino sinistro francese Theo Hernandez, mentre per Calabria non dovrebbe alla fine trattarsi di nulla di veramente serio.

Stiramento all’adduttore destro per Theo Hernandez

Tutto il mondo Milan sperava di un problema di lievissima o lieve entità, invece i risultati strumentali ai quali il terzino francese Theo Hernandez è stato sottoposto hanno dato questo esito: “Gli esami a cui è stato sottoposto Theo Hernandez hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il calciatore verrà ricontrollato fra una settimana“.

Theo, che ha già salutato i suoi compagni di nazionale per tornare al Milan, si è fatto male nel corso della gara contro il Napoli, comunque conclusa in modo dignitoso.

Quante partite potrebbe saltare Theo? Chelsea a rischio

Dopo l’esito degli esami la domanda fondamentale per tutto il Milan è una sola: quante partite sarà costretto a saltare Theo Hernandez? Si spera poche, data la sua importanza nello scacchiere di Pioli.

Quasi certamente il francese sarà costretto a saltare la partita di Serie A contro l’Empoli, e l’obiettivo sembra quello di riaverlo a completa disposizione per la partita di Champions League, fondamentale, contro il Chelsea del 5 ottobre. La sua presenza tuttavia rimane in dubbio, col classe 1997 che verrà rivalutato tra una settimana.

A rischio comunque anche la sua presenza per la partita con la Juve (8 ottobre) e contro i Blues a San Siro (11). Pioli in rosa ha al momento solamente Ballo-Touré come sostituto naturale di Theo.

Per Calabria escluse lesioni, ancora fuori Origi e Rebic

Se per Theo Hernandez il problema esiste, meglio invece è andato il capitano Davide Calabria, per il quale sono state esclusi lesioni. Nessuna lesione per il terzino destro, che dunque dovrebbe esserci contro l’Empoli.

Rimangono fuori invece Rebic, che non ha ancora superato i fastidi alla schiena, a Origi, per il quale un medico del Milan partirà nelle prossime ore alla volta del Belgio per capire quale sia la situazione dell’olandese.