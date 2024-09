Milan, Pioli a un passo dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: ecco quanto risparmiano i rossoneri

Pioli sarebbe vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, permettendo anche al Milan di risparmiare un bel gruzzoletto

Dopo essere stato accostato all’Al-Ittihad durante l’estate, Stefano Pioli è a un passo dall’essere il nuovo tecnico di un’altra squadra araba, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il club saudita ha infatti da poco esonerato Luis Castro, decidendo di puntare sull’ex Milan, al quale è stato proposto un contratto da 6/7 milioni di euro a stagione, se non addirittura 10 come sostiene la Gazzetta dello Sport. Intanto anche i rossoneri incrociano le dita nella speranza che l’operazione vada in porto, in modo da risparmiare sull’ingaggio dell’allenatore campione d’Italia nel 2021/2022.

Alla fine sarà Pioli d’Arabia

Esonerato dal Milan dopo cinque stagioni e uno scudetto vinto nel 2021/2022, Stefano Pioli in estate è stato accostato più volte all’Al-Ittihad di Karim Benzema e N’Golo Kante – e più di recente anche alla Roma in caso di esonero di Daniele De Rossi -, senza però che la trattativa andasse in porto, permettendo ora a un altro club saudita di andare alla carica per l’ex allenatore rossonero, ovvero l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che oggi ha esonerato Luis Castro dopo i soli cinque punti raccolti nelle prime tre partite di campionato.

Le cifre e i rivali per la panchina dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo

Le cifre proposte a Pioli dall’Al-Nassr si aggirerebbero tra i 6 e 7 milioni annui, se non addirittura 10 come riportato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore del Milan, comunque in vantaggio sugli altri, non è però l’unico tecnico sul taccuino del club saudita, che starebbe sondando anche altri nomi importanti come Sérgio Conceição, Xavi, Thomas Tuchel e Maciej Skorza, che ha già vinto la Champions Asiatica nel 2023 sulla panchina dell’Urawa Red Diamonds e conosce il campionato arabo avendo allenato anche l’Al-Ettifaq.

Ecco quanto risparmierebbe il Milan

Prima di legarsi all’AL-Nassr, Pioli dovrebbe comunque risolvere il contratto che lo lega al Milan. I rossoneri infatti sperano che la trattativa con il club saudita vada in porto il prima possibile così da poter risparmiare circa 10 milioni di euro lordi per lo stipendio dell’ex allenatore e del suo sta staff.