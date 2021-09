Milan, Pioli applaude i suoi: "Non è mancato lo spirito"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo il pareggio con la Juventus allo Stadium: “Siamo venuti qui per vincere la partita, poi abbiamo trovato una Juventus migliore di noi nei primi venti minuti. Sicuramente abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo, è sicuramente una prestazione positiva”.

Decisivo Rebic: “E’ un giocatore che ha grandissima intensità, ci sta dando una mano in una porzione di campo dove adesso non abbiamo Ibrahimovic e Giroud. Ha giocate capace di rompere le partite. Forse lo scorso anno per vincere queste partite dovevamo sperare in un miracolo, adesso dobbiamo essere consapevoli di poter vincere queste partite”.

Anche senza Giroud e Ibrahimovic, il Diavolo ha fatto bene: “Non abbiamo fatto una prestazione inferiori alle precedenti, oggi abbiamo giocato contro la Juventus. Abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo subito un gol commettendo troppi errori. E’ chiaro che i giocatori importanti mancano sempre, non manca la qualità e lo spirito di squadra. Abbiamo provato a vincere per tutta la gara”.

OMNISPORT | 19-09-2021 23:25