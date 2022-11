12-11-2022 14:32

Vietati altri passi falsi. Il Milan è chiamato a battere la Fiorentina e a rimanere aggrappato al secondo posto dopo la frenata di Cremona. Il tempo dei complimenti è superato da tempo: prima la sconfitta di Torino e poi il pari con la squadra di Alvini hanno fatto suonare il campanello d’allarme e Pioli deve correre ai ripari. Sotto accusa tutto il mercato estivo, a partire da De Ketelaere e Origi fino alle meteore Adli, Vranckx e Thiaw, ma anche l’umoralità di Leao, dalla cui vena dipende troppo spesso la squadra rossonera. Pioli è pronto a dare la sterzata giusta ed allontana i fantasmi alla vigilia della gara con i viola, squadra che è sempre nel suo cuore.

Milan, Pioli difende tutti i nuovi acquisti

“Vincere vorrebbe dire dimostrare di non arrendersi a una classifica che non ci piace, il campionato è lungo, possiamo rientrare in corsa ma dobbiamo dimostrarlo facendo una partita al nostro livello. Mancano ancora 24 partite. Si chiude un 2022 positivo per noi – dice Pioli – ma non dobbiamo fermarci”. E a chi critica il mercato dice: “Sono convinto delle qualità dei nuovi, è normale dare tempo per adattarsi, dare e chiedere aiuto significa sfruttare le nostre forze, saranno tutti pronti per giocare col Milan”.

Milan, Pioli ammette tutti gli errori fatti con la Cremonese

“L’aspetto mentale fa la differenza come quello tecnico-tattico perché c’è meno tempo per preparare le partita ma i miei giocatori hanno un bagaglio che consente loro di saper capire tutte le situazioni in campo. Con la Cremonese abbiamo sbagliato completamente i tempi di gioco con la Cremonese, quando c’era movimento invece non abbiamo servito bene i giocatori. Il nostro peccato originale è stato non vincere mercoledì, poi è chiaro che si può sempre migliorare “.

Milan, Pioli non teme l’effetto-Mondiali

Tanti giocatori andranno ai Mondiali subito dopo questa partita, ma Pioli non teme cali: “La professionalità e l’affidabilità è decisiva, ho fiducia nei miei. E’ una cosa anomala per tutti ma abbiamo l’occasione per dimostrare chi siamo. Farò un grande in bocca al lupo a chi andrà ai Mondiali e incoraggerò chi non c’è andato avrà motivazioni a fare sempre meglio”. Per De Ketelaere può essere un toccasana il Mondiale: “E’ una situazione gratificante e stimolante, spero faccia benissimo e torni con motivazioni e ottimismo

Se fino alla settimana scorsa il Napoli sembrava la sua ossessione, Pioli stavolta risponde così a chi gli chiede se è il Milan l’anti-Napoli: “Non pensiamo agli avversari, vogliamo solo fare tanti punti, è presto per fare un bilancio, non abbiamo nessuno da inseguire”.

Milan, Pioli manda un messaggio a Leao

Capitolo Leao, non segna dalla gara col Monza: “Vale per tutti, non è facile mantenere il livello per tante partite di fila ma uno del suo valore deve riuscirci. Con Kjaer subiamo meno? Non è un caso, è un leader, in campo parla e sa far prendere bene le posizioni ai compagni. Sappiamo che ci dà tanto in queste situazioni

C’è spazio per un augurio a Gazidis (“ci ha salutato e ci ha fatto piacere, conosciamo Giorgio Furlani, sappiamo cosa potrà dare, l’ho sentito e presto verrà anche a Milanello”) poi si parla di Tatarusanu: “Maignan non è ancora pronto, se Tatarusanu non è stato mai cambiato è perché le sue prestazioni sono cresciute sia dentro la porta che nel modo di impostare l’azione. La quota scudetto? L’anno scorso era di 87 punti, se ne faremo di meno sarà difficile vincere il campionato” .

Ultima considerazione su Ibrahimovic: “Ibra verrà con noi a Dubai che sia disponibile con la Salernitana è presto per dirlo, il programma si svilupperà giorno per giorno ed è impossibile indicare già una data per il suo rientro”.