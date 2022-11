09-11-2022 12:06

Nel Milan che non riesce a vincere in casa della Cremonese e si sveglia a 8 punti di distanza dal Napoli capolista è l’ora dei processi. Sui social network i tifosi rossoneri hanno manifestato tutta la loro rabbia e delusione, soprattutto nei confronti dei giocatori arrivati nell’ultimo mercato estivo, incapaci di fare la differenza: oltre a Charles De Ketelaere, bersaglio da mesi delle critiche dei supporter milanisti, anche Divock Origi finisce nel tritacarne nelle ore successive al pareggio dello Zini.

Milan, Origi delusione per i tifosi

Senza Olivier Giroud, squalificato per il rosso rimediato in maniera ingenua dopo il gol partita allo Spezia, doveva essere Origi a trascinare il Milan in attacco. Il centravanti belga, però, è stato protagonista di una prova incolore, segnata da un gol annullato per fuorigioco e da un eccessivo egoismo: troppe volte ha tentato la giocata personale invece di duettare con i compagni, quasi come se fosse sopraffatto dalla voglia di dimostrare di essere da Milan.

Titolare per la quarta volta consecutiva in campionato, Origi è riuscito a incidere soltanto nel 4-1 al Monza (un gol e un assist): inconsistente, invece, il suo contributo a Torino e contro lo Spezia, oltre che ieri sera.

“Abbiamo appena salutato i sogni scudetto, hanno giocato tutti male ma credo che Origi meriti di restare a Cremona”, commenta su Twitter Rafalex. “Origi deve stare in panchina, meglio far giocare Lazetic o un ragazzo della Primavera”, la bocciatura di Agit. “Ha giocato male, anche se la mossa di toglierlo al 60’ sullo 0-0 non l’ho capita”, aggiunge JC.

“Rebic e Origi manco nella Cremonese giocherebbero titolari”, commenta ElliottOut. “È vero, De Ketelaere non ha fatto nulla, ma ha 20 anni ed è al suo primo grande campionato. Origi ne ha 27, ha giocato nel Liverpool e mi aspetto di più”, scrive Albertini.

Quanto a De Ketelaere, i tifosi si domandano ancora quanto dovranno aspettare perché il belga riesca a esprimere il suo talento. “CDK non riesce ad avere un impatto sul Milan, inizio a pensare che a gennaio dovremmo darlo in prestito e sperare che si ritrovi altrove”, scrive CDK90.

Più duro Taufiriz: “Abbiamo buttato 35 milioni di euro, ormai è chiaro”. “De Ketelaere totalmente impalpabile anche stavolta”, aggiunge Diletta. “Più che altro non capisco perché Adli non giochi mai… è così peggio di De Ketelaere in questo momento? Possibile essere peggio di De Ketelaere?”, si domanda provocatoriamente Mattia.