11-11-2022 09:26

Dopo le prime 14 giornate di Serie A, il Napoli è l’assoluto dominatore del campionato. Primo con un vantaggio importante sulle inseguitrici. Tuttavia, alle sue spalle, c’è un poker di squadre che studia come mettere in atto la rimonta.

Napoli in fuga, il piano delle inseguitrici per raggiungerlo

Su 42 punti disponibili, il Napoli ne ha conquistati ben 38. Dopo 14 giornate di campionato, la squadra di Luciano Spalletti ha otto punti di vantaggio sul duo Lazio-Milan, 10 sulla Juventus e addirittura 11 sull’Inter. Una marcia trionfale ma le inseguitrici non hanno intenzione di mollare.

Il campionato è ancora lungo. Dopo l’ultimo turno in programma nel week-end, ci sarà la pausa per il Mondiale che potrebbe sconvolgere completamente le forze in gioco. Il poker delle inseguitrici ha le idee chiare: chiudere al meglio prima della sosta e ripresentarsi a gennaio con tutti i giocatori infortunati recuperati, qualche nuovo innesto e ancor più determinazione.

Corsa al Napoli, le milanesi alla ricerca della continuità

Sia Milan che Inter hanno avuto diversi passaggi a vuoto in questa prima parte di stagione. Colpa anche dei tanti infortunati. In casa rossonera, l’infermeria è sempre stata affollata (Mike Maignan la perdita più gravosa). Stesso discorso in casa Inter con Romelu Lukaku visto a sprazzi.

Recuperare gli infortunati di lusso è vitale per entrambe. Il Diavolo deve anche ritrovare il suo gioco e, soprattutto, avere risposte importanti da giocatori attualmente in difficoltà come Charles De Ketelaere e Divock Origi. Risolvere anche la questione rinnovo Rafa Leao aiuterebbe Stefano Pioli a lavorare più serenamente. L’Inter ha incassato 20 gol in campionato. Mettere a posto la difesa è fondamentale per tentare di ricucire lo strappo con il Napoli. Alla ripresa del campionato, è in programma Inter-Napoli (4/1), la sfida verità per i nerazzurri.

Rincorsa Napoli, attenzione ai piani di Sarri e Allegri

La Lazio, deludente in Europa League, sta facendo bene in campionato. Pur con il problema Ciro Immobile, la squadra ha retto. La vittoria nel Derby ha dato tanto slancio ai biancocelesti che, al momento, sono la mina vagante del torneo. Avere la seconda miglior difesa del campionato è un lusso per Maurizio Sarri. La rimonta passa dal recupero di Ciro Immobile e dalla capacità di essere continuativi nei risultati.

Attenzione alla Juventus. Dopo un inizio orrido, i bianconeri si sono ritrovati. Al Bentegodi, è arrivata la quinta vittoria consecutiva e il ritorno nella zona Champions. Poco alla volta, Max Allegri sta ritrovando tutti i suoi assi. A gennaio ci sarà anche Paul Pogba. La Vecchia Signora ha la miglior difesa del torneo e, storicamente, chi prende meno gol, alla fine riesce a vincere. Da ricordare che, il 13/1, la Juventus sarà di scena al Maradona. Un possibile spartiacque della stagione bianconera.