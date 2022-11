Inter, Lukaku vola in Belgio per le cure

02-11-2022 19:57

Romelu Lukaku non prenderà parte di certo, alle prossime partite dell’Inter contro Juventus e Bologna: il centravanti del Belgio è tornato momentaneamente in patria per proseguire nelle terapie per il problema alla coscia che ha avuto dopo la gara con la Samp, una ricaduta del suo vecchio problema.

A riferirlo è Sky Sport, secondo il quale la società nerazzurra ha approvato la partenza del classe 1993. La strategia al momento è chiara: ritorno a Milano tra una settimana per gli esami organizzati dall’Inter, sperando poi in una convocazione, difficile al momento, nell’ultimo match del 2022 contro l’Atalanta, prima della pausa per il Qatar. La partecipazione alla Coppa del Mondo, al momento, non è a rischio.