Le parole di Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Monza e Milan: il tecnico spiega le scelte su formazione e modulo e accetta il 'consiglio' di Berlusconi sulla posizione di Leao.

17-02-2023 15:14

Tempo di vigilia per il Milan. C’è il derby di Monza alle porte (fischio d’inizio domani alle 18) e per Stefano Pioli è tempo di verifiche sullo stato di salute dei suoi. Le vittorie su Torino e Tottenham hanno restituito finalmente il sorriso ai tifosi e agli stessi calciatori rossoneri, ma il tecnico non si fida dell’undici di Palladino, che non perde da otto gare – striscia positiva più lunga della serie A, persino più del Napoli capolista – e che contro le grandi si è spesso esaltata.

Pioli e i segreti della rinascita del Milan

In conferenza stampa Pioli parte proprio dai segreti della rinascita del Milan:

“Anche nelle difficoltà la squadra ha dato sempre tutto, la nostra forza è sempre stata queste. Veniamo da due buonissime partite e dobbiamo provare a vincere, sarà il risultato di Monza a chiarire come stiamo. Non sarà facile, ma ho visto attenzione ed energia in settimana. Dobbiamo cercare di essere più impermeabili alle critiche e agli elogi. Spesso viviamo i risultati troppo di pancia. C’è euforia dopo il Tottenham, ma molto probabilmente potremo giocare la prossima Champions solo attraverso il campionato”.

Le ultimissime: Tomori recupera per Monza

A Monza non ci sarà Bennacer, mentre si è fermato Calabria per un problema all’anca. Tomori invece sarà a disposizione.

“Siamo usciti bene dalla partita col Tottenham, ma sono stati due incontro molto dispendiosi”, ammette Pioli. Sceglierò chi sta meglio. Giroud ad esempio è uno di quelli che hanno giocato tanto, facendo un gran lavoro per la squadra. La difesa a tre? Il fatto di poter giocare a due modi mi piace molto e piace anche ai calciatori. Domani sicuramente continueremo così.

Monza-Milan: la risposta di Pioli a Berlusconi

Da parte di Pioli anche una risposta simpatica al ‘consiglio’ di Berlusconi, che l’ha invitato a provare Leao centravanti:

“Io sono sempre d’accordo con Berlusconi. Sempre”.

Quindi i complimenti a Palladino: “Il Monza gioca bene, palleggia bene e propone un calcio propositivo. All’andata abbiamo vinto largamente, ma il punteggio è stato eccessivo. Abbiamo grande rispetto del Monza, ma dobbiamo vincere”. Chiusura su De Ketelaere: “Leao, Tonali, Kalulu hanno vissuto le sue stesse difficoltà. Il loro incoraggiamento a Charles non mi ha sorpreso”.