Milan, Pioli: "Prima o poi dovrò battere Spalletti"

05-03-2022 15:41

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha annuncia il ritorno di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati del Milan per il big match contro il Napoli: “Sta meglio, probabilmente ci sarà”.

Il tecnico rossonero vuole vincere: “Pareggio? Dobbiamo ottenere il massimo sempre e prima o poi dovrà arrivare una mia vittoria contro Spalletti. Vincerà chi difenderà meglio, il derby di coppa ci ha dato energie. Ma non dobbiamo accontentarci come contro Salernitana e Udinese”.

“Due settimane fa avrei detto che era anche oltre le previsione, a luglio avrei sperato di essere dove siamo ora – continua Pioli -. Dobbiamo essere soddisfatti di ciò che stiamo facendo ma ora mancano 11 partite da affrontare con lucidità e convinzione. Dobbiamo stare nelle posizioni alte della classifica per lottare fino alla fine per le formazioni di vertice. Il Napoli è in grande condizione, servirà grande forza”.

