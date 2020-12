Milan, Pioli rivela cosa ha detto a Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic in una recente intervista ha rivelato il ruolo fondamentale di Stefano Pioli per la sua permanenza al Milan. L’attaccante svedese era pronto a ritirarsi, ma proprio un faccia a faccia con il tecnico rossonero gli ha fatto cambiare idea.

In conferenza stampa lo stesso Pioli ha rivelato come ha fatto a convincerlo a restare un’altra stagione nel Diavolo: “Con ogni giocatore cerco di essere sempre diretto, quando parli col cuore vieni più facilmente ascoltato. L’estate scorsa ho detto a Ibra che per quello che avevamo iniziato e dimostrato non sarebbe stato giusto interrompere, oltre a tutto il contributo che ci aveva dato. Gli ho detto di pensarci bene e anche che io, Maldini, Massara e Gazidis avremmo fatto di tutto per convincerlo. Siamo contenti che oggi sia ancora qua”.

Domenica c’è la Sampdoria: “Siamo ancora a inizio campionato, siamo pronti ad affrontare la partita nella maniera migliore possibile. La squadra è stata brava per ogni partita a trovare le giuste motivazioni. Voglio sempre stare bene sul campo. Siamo consapevoli che tutti gli sforzi che ognuno di noi servono per ottenere i successi che vogliamo. E’ solo la decima partita. Abbiamo intenzione di dominare sul campo”.

Sul Milan ancora sottovalutato per lo scudetto: “Non so cosa pensino gli altri. Non c’è una via di mezzo: prima sei da buttare poi un fenomeno. Noi abbiamo voglia di migliorare, abbiamo equilibrio. L’allenamento di oggi è stato perfetto, la preparazione quella giusta. Servirà il miglior Milan per ottenere il massimo”.

Le condizioni di Rebic: “Sta contribuendo ai successi della squadra. Si sta muovendo bene, ha avuto un infortunio fastidioso. Credo che anche lui voglia tornare al gol”.

