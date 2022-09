Milan, Pioli sbotta: "Basta illazioni". Grandi novità per Tonali

09-09-2022 17:16

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita di sabato contro la Sampdoria. I rossoneri, reduci dal pareggio di Salisburgo, sono attesi da un’altra trasferta insidiosa.

Della partita sarà senz’altro Sandro Tonali, che ha trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo del contratto fino al 2027.



Milan, Pioli: “E’ il momento di Origi”

Pioli è pronto a lanciare Origi dal 1′: “Penso di sì, ha avuto minutaggio per alzare il ritmo, la condizione è migliorata, ha bisogno di giocare e credo sia un ottimo giocatore. Io ho un gruppo di giocatori molto forti, sono sicuro che tutti daranno il loro apporto; per me la squadra che schiererò domani è la migliore”.

Le difficoltà di De Ketelaere: “Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, sono molto contento. Possiamo cercarlo di più. Dobbiamo fidarci di più delle sue qualità, lui deve capire di più quando raccordare il gioco e quando andare in profondità. Non voglio mettere in campo un giocatore solo per dargli minuti, altrimenti penalizzerei la squadra. Poi lui più gioca, più trova la conoscenza reciproca, ma non è un obiettivo primario”.

Milan, Pioli: “Rebic? Basta illazioni”

Rebic non sarà della partita. Pioli ha messo un punto sulle voci delle ultime ore relative al croato: “Speculazioni sui suoi problemi fisici? Non mi piacciono queste illazioni, ha purtroppo un dolore forte alla schiena. È molto positivo, sta facendo di tutto ma non riusciamo ancora a togliergli il dolore“.

A centrocampo potrebbe giocare Pobega: “Tommaso mi è piaciuto a Salisburgo, ha provato col sinistro, ha un bel tiro. È in crescita, puntiamo su di lui”.

Milan, Tonali rossonero fino al 2027

L’ex Brescia ha trovato l’intesa con il Milan per altre cinque stagioni in rossonero: l’ingaggio sarà più che raddoppiato, e il giocatore passerà dagli 1,2 milioni di euro attuali ai tre milioni.

Tonali, una delle note più positive della scorsa stagione del Diavolo, è arrivato nel pomeriggio di venerdì nella sede del club meneghino per la firma del contratto e le foto di rito. Annunci ufficiali in serata.