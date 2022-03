Milan: Pioli senza freni su Zlatan Ibrahimovic e Juventus

11-03-2022 16:30

Il tecnico del Milan capolista, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli, fissando l’attenzione solo sull’avversaria di sabato e non sulla Juventus in forte crescita: “Dobbiamo avere continuità di risultati”.

Pioli: “Juve? A me fa paura l’Empoli”

“La crescita della Juventus ci fa paura? A me fa paura l’Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell’andata, ci hanno creato difficoltà e abbiamo bisogno di giocare bene”. Il Diavolo fatica a fare punti con le piccole: “Non dobbiamo farci ossessionare dal nostro passato, ma pensare che ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo giocare con continuità, qualità e ritmo per far emergere le nostre caratteristiche”.

Pioli su Ibrahimovic: “Sta meglio”

L’allenatore emiliano si è poi soffermato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, non ancora al 100% a causa del problema al tendine d’Achille ma a disposizione: “Zlatan dà tutto e tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma, per la sua qualità, per il giocatore intelligente che è in campo: sa quando riempire l’area e quando no. Sta un pochettino meglio, ci darà un grande supporto”.

Sabato dal 1′ ci sarà però Olivier Giroud: “Di Olivier mi piace tutto, di come gioca per la squadra, sa lavorare in pressione, sa venire a giocare per smistare, sa attaccare la profondità e mi piace soprattutto la persona che è, molto determinata e serena, una persona con cui è un piacere lavorare”.

Milan, Pioli: indizi sulla formazione

Pioli ha quasi l’intera rosa a disposizione a parte Kjaer e Bakayoko, e dovrà compiere delle scelte: “Tonali rifiaterà? Sta bene come stanno bene Kessie, Bennacer e Diaz. Giochiamo in 11, sapete quanto è importante avere caratteristiche diverse in panchina. Sono molto fiducioso perché abbiamo i giocatori adatti per cominciare la partita e per avere soluzioni a partita in corso”.

Ballottaggi anche in difesa: “Romagnoli o Kalulu? Chi riterrò migliore tra i due lo schiererò dall’inizio. Alessio sta bene dopo l’infortunio, chi comincerà lo vedremo domani”. Sul sostituto di Theo Hernandez, squalificato: “Florenzi con la Sampdoria mi era piaciuto molto, al momento preferirei Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Vedremo domani”.

OMNISPORT