Milan, Pioli: "Vorrei essere il primo allenatore nel nuovo stadio"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento: “Servono regole e strutture diverse. Noi da due anni andiamo a giocare in tante città europee, gli stadi sono moderni, sono abituati ad ospitare un pubblico giovane. Gli stadi in Italia sono vecchi, gli spogliatoi e i terreni di gioco anche, si potrebbe già partire da lì. Io spero di essere l’allenatore del Milan quando ci sarà il nuovo stadio a Milano”.

Sul futuro dei rossoneri: “La strada è ben indirizzata dal club e sta dando i suoi risultati. Non basta dire ‘facciamo la squadra giovane’, serve scovare i talenti. Area tecnica e scouting hanno trovato giocatori con grande potenziale, quando poi investi sui giovani hanno bisogno di tempo. In Italia di pazienza ce n’è poca, noi abbiamo preso dei giovani: Tonali giocava in una squadra di provincia e s’è visto catapultato in una realtà più grande, altri da paesi diversi. Ma se c’è disponibilità a lavorare insieme, prima o poi i risultati arrivano. Il club ha fatto una scelta ben ponderata ma ha scelto qualità”.

OMNISPORT | 07-10-2021 22:20