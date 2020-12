Milan, putiferio su moviola Pistocchi: e Candreva?

La direzione di gara di Sampdoria-Milan ha sollevato polemiche di marca blucerchiata e anche, indirettamente, da parte dei tifosi delle squadre che inseguono i rossoneri in classifica. Nel mirino alcune decisioni controverse, relative soprattutto alla mancata concessione di un calcio di rigore alla squadra di Ranieri nel secondo tempo.

Calvarese sotto accusa

Sotto accusa l’arbitro Calvarese. Dopo il rigore concesso al Milan nel finale di primo tempo, il fischietto teramano non ha fatto altrettanto per un tocco di mano di Gabbia in area rossonera e soprattutto per una manata al volto di Romagnoli su Damsgaard nel corso della ripresa. Proteste, però, anche di marca rossonera per la mancata espulsione di Silva nel primo tempo dopo un intervento su Calabria e per una tirata d’orecchie di Candreva a indirizzo di Tonali, meritevole forse del rosso.

Samp-Milan, il Tweet di Pistocchi

Soprattutto questo ultimo episodio ha suscitato perplessità anche in Maurizio Pistocchi. L’esperto giornalista ha dedicato all’argomento un post sul suo profilo Twitter che ha scatenato il putiferio: “Rivisto alla moviola del Club, quello di Romagnoli su Damsgaard è fallo e quindi rigore”. Apriti cielo. Tantissimi gli interventi: indignate le reazioni dei sostenitori rossoneri, d’accordo con l’opinionista i commenti degli altri supporter.

Moviola Milan, le reazioni

I sostenitori del Diavolo non sono ovviamente d’accordo. “Il gesto di Candreva su Tonali?”, chiede Alessio. “Ma se hanno detto tutti il contrario”, sottolinea un altro supporter. Altri insinuano: “Sul fallo di Lukaku nessun post strano, non l’avrei mai detto”. E altri ancora pungono: “Meglio così. Si gode di più”. Scatenati anche i tifosi di altre squadre. “Non era rigore, era rigorissimo: ma va bene così”. E ancora: “A parti invertite sarebbe stato sicuramente fischiato”. Quindi la denuncia di un interista, capace di innescare aspre reazioni: “Rigori nettissimi, così non vale: gli arbitri li stanno spingendo in vetta”.

