Milan-Renato Saches: ritorno di fiamma

09-07-2022 09:01

Il quotidiano torinese Tuttosport parla del PSG come un vero e proprio bluff per far alzare l’offerta per l’ingaggio. Sembra infatti che tra il Milan e Renato Sanches non sia assolutamente finita, con nuovi colloqui previsti tra i rappresentanti del classe 1997 e Maldini e Massara.

Sempre Tuttosport parla di accordo trovato con il Lille intorno ai 10 milioni di euro, ma all’agente del ragazzo, il potentissimo Jorge Mendes, ora non andrebbe più bene la proposto rossonera di un contratto di cinque anni a tre milioni di euro a stagione.

Quello che è certo al momento è che i rossoneri sono ancora in corsa e ci proveranno, certo senza uscire dai propri rigidi parametri economici.

