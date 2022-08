Milan, ripresi i contatti per Tanganga

19-08-2022 23:58

Il Milan non ha ancora chiuso il proprio mercato. L’obiettivo del club rossonero è infatti quello di prendere un difensore entro il 1° settembre e la prima opzione resta sempre quella di Japhet Tanganga, centrale classe 1999 in forza al Tottenham e già trattato nelle scorse settimane.

Come riportato da Sky Sport, il Milan ha ora ripreso i contatti con gli Spurs per Tanganga, che farebbe molto comodo a Stefano Pioli. Ancora da decifrare la formula del trasferimento, con i rossoneri che vogliono il prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham insiste invece per l’obbligo.