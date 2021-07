Milan, riscattato Tonali: al Brescia 10 milioni più Olzer

Il Milan ha perfezionato il riscatto di Sandro Tonali. La trattativa, per certi versi estenuante, tra i rossoneri e il Brescia è culminata nel più classico dei lieto fine. I due club lombardi hanno trovato la quadra di un’operazione che garantisce al ‘Diavolo’ di acquisire a pieno regime le prestazioni del calciatore classe 2000.

I rossoneri, per assicurarsi a titolo definitivo il centrocampista, come fa sapere ‘Sky’ verseranno nelle casse delle Rondinelle 7 milioni, ai quali se ne aggiungeranno altri 3 di bonus. Ma non è tutto, perchè nella trattativa il Brescia otterrà anche il cartellino del centrocampista classe 2001 Giacomo Olzer.

Missione compiuta, dunque, per gli uomini di mercato di marca meneghina capitanati da Paolo Maldini che ha saputo lavorare pazientemente alla riuscita di una trattativa che è sempre stata accompagnata dalla ferrea volontà dello stesso Tonali, più che mai convinto e voglioso di proseguire in rossonero.

Ora i giochi sono fatti. Dopo una prima stagione fatta perlopiù di qualche sprazzo e, a onore del vero, pochi margini, il giovane centrocampista bresciano si presenta all’imbocco della sua seconda annata da milanista, con convinzione e carte in regola per scalare le gerarchie nel reparto di mezzo in dotazione a Stefano Pioli.

OMNISPORT | 06-07-2021 00:08