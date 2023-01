Milan-Roma, parla Panucci: "I due attacchi faranno la differenza"

08-01-2023 15:54

L’ex terzino di Milan e Roma Christian Panucci ha parlato della super sfida di questa sera tra rossonoeri e giallorossi, che si giocherà a San Siro. Queste le sue dichiarazioni all’AGI e riportate da Milannews.it:

“Il Milan ha convinto sicuramente di più e secondo me è la favorita del match. La Roma ha fatto piuttosto fatica a battere il Bologna nell’ultima giornata. Gli attacchi? Dybala e Zaniolo sono giocatori imprevedibili, non danno riferimenti e quindi potrebbero rappresentare un problema per la difesa del Milan. Dybala ha forza, Zaniolo ha talento, sono molto pericolosi. Leao a Salerno ha fatto una grande partita e Giroud lo conosciamo, dentro l’area sa ‘annusare’ la rete, ha il fiuto del gol. Gli occhi saranno puntati sui due attacchi, vedremo chi farà la differenza”.