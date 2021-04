Milan-Samp: "Una vergogna" la protesta monta sui social

Un pari che potrebbe significare “addio” ai sogni scudetto per il Milan che riesce solo nel finale a raddrizzare il match con la Sampdoria ma non a prendersi i tre punti che avrebbero metto pressione all’Inter impegnata stasera nel posticipo col Bologna. Costa caro l’errore di Theo Hernandez che ha dato il là al vantaggio di Quagliarella, che la rete di Hauge ha solo in parte riparato.

Milan, la rabbia dei tifosi

Tutto il Milan non ha girato, anche prima dell’erroraccio di Theo, e sui social monta la protesta dei tifosi rossoneri un po’ esasperati da un girone di ritorno della squadra di Pioli in continua fatica e carenza di risultati. Tante le proteste per un Milan “Male male male… messi male in campo. Ad un certo punto Castillejo è andato a far la punta centrale e Ibra al suo posto a destra… roba inguardabile bah…”. Pioli perde punti, in classifica ma anche nelle considerazioni dei tifosi: “Questa volta, a mio parere, colpa di Pioli per la formazione del 1 tempo! Non si fanno esperimenti vari e mettere giocatori fuori ruolo!!!”

Tutti contro Theo Hernandez

Imperdonabile l’errore del terzino che ha messo tra i piedi di Quagliarella la palla per il gol della Samp: “Dai, ha ragione. È una vergogna. Sti errori a questo punto della stagione sono intollerabili” è solo uno dei commenti contro Theo “fenomeno solo su twitter e instagram” scrive un altro tifoso imbufalito, “Hernandez nel 2021 è disastroso. Peggio di Mesbah”, “Errore gravissimo!!! neanche nelle giovanili si fanno…” fino alla provocazione più assoluta “ma secondo voi se era forte il Real ce lo lasciava?”

Augello-Ibra, rigore o no?

Fa discutere il contatto in avvio tra Ibrahimovic e Augello che ha scatenato le proteste dei rossoneri. In molti chiedono il rigore gridando allo scandalo: “Abituiamoci a non ricevere più rigori. La cosa che mi rode di più è che dobbiamo pagare certe situazioni per rigori netti ricevuti e quindi con la coscienza a posto”. Altri però non sono d’accordo, gli stessi rossoneri: “Per me non è rigore, Ibra piega le gambe”, “Mi dissocio dai tifosi che volevano il rigore su Ibra quando è proprio lui a far fallo su Augello”.

C’è chi tira in ballo la simulazione: “Ibra nel contatto con Augello è crollato come se fosse il Neymar svedese”, altri spiegano la dinamica: “Quindi Ibra prima sbilancia Augello che è davanti per farlo cadere, questo cade su Ibra e i milanisti chiedono il rigore. Pazzesco come provano sempre a prendersi in ogni occasione rigori” e ancora “Il difensore ha rischiato molto, Ibra trascina le gambe provandoci, l’arbitro era comunque coperto e o per essendo molto dubbio non ci sono estremi da Var. Io continuo a pensare che il rigore deve essere una cosa seria”.

