Milan scatenato sul mercato: dopo Kamada, in arrivo altri due colpi

Il Diavolo già al lavoro per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. In arrivo il giapponese dell'Eintracht ma ci sono altri obiettivi importanti.

30-05-2023 11:15

Il Milan è già al lavoro in vista della prossima stagione. La società punta a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con acquisti di grande livello e prospettiva.

Milan, il primo colpo è lo svincolato Kamada

Dopo aver conquistato, matematicamente, il pass per la prossima Champions League, la società rossonera si è subito mossa per dare a Stefano Pioli rinforzi di qualità per migliorare la rosa.

Il primo colpo sarà a parametro zero. Si tratta di Daichi Kamada, centrocampista andato a scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte e pronto a rimettersi in gioco al Diavolo (trattativa a buon punto, fumata bianca vicina). Classe 1995, il nazionale giapponese è un vero e proprio tuttofare in mezzo al campo. La sua duttilità potrà tornare molto utile. In quattro stagioni all’Eintracht Francoforte, ha segnato 40 gol in 178 partite totali.

Milan, due colpi per migliorare l’attacco

Il duo Maldini-Massara sa perfettamente che il Milan ha bisogno di più alternative in attacco. Blindato Rafael Leao, si sta cercando di trattenere Brahim Diaz ma i 30 milioni per riscattarlo sono, al momento, fuori portata per il Diavolo.

Da qui la concreta possibilità che si metteranno a segno due colpi a livello di attaccanti. Il primo nome è quello di Lois Openda. Classe 2000, il centravanti nazionale belga, alla sua prima stagione in Ligue 1 con il Lens, ha segnato 19 gol. Attenzione anche a Marko Arnautovic che, considerato il quasi certo addio di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe essere un’ottima alternativa per Stefano Pioli. Il Bologna lo valuta non meno di 10 milioni di euro.

Milan, c’è anche un altro sogno per il centrocampo

Con gli addii di Sergino Dest e Tiémoué Bakayoko, il Milan risparmierà diversi milioni a livello di ingaggio. Se dovesse partire qualcun altro (Ante Rebic, ad esempio), il Diavolo potrebbe anche provare a portarsi a casa un altro centrocampista di qualità.

Il primo nome della lista sarebbe quello di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo cercato anche da Roma, Juventus e diversi clube steri. L’alternativa porterebbe a Ruben Loftus-Cheek, valutato dal Chelsea 25 milioni di euro. Insomma, il prossimo Milan sarà piuttosto diverso da quello che sta per chiudere la stagione.