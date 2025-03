Milan, scelta su Leao scatena la polemica a Pressing: quale è il vero motivo per cui va in panchina

Conceicao sbaglia la formazione e regala un tempo al Napoli. A Pressing sostengono sia stata una scelta 'conservativa' in vista della Coppa Italia

Per la quarta volta, nelle ultime sette partite, Rafael Leao non è partito da titolare nel Milan. Nella gara persa dal Diavolo, fuori casa contro il Napoli, il tecnico Conceicao ha preferito non schierare – ancora una volta – il numero 10, preferendogli Joao Felix. E proprio dalla catena sinistra del Milan è arrivato l’errore sul primo gol subito dopo appena un minuto di gioco: Di Lorenzo, lasciato libero sulla fascia, pesca Politano in profondità che si imbuca tra un distratto Theo Hernandez e Pavlovic. Dopo un primo tempo da suicidio per i rossoneri, arriva poi l’ingresso di Leao che rivitalizza le sorti del match. Ma, nel post gara di Napoli-Milan, a Pressing non ci stanno e spiegano i reali motivi per cui il talento portoghese non sia stato in campo.

Trevisani si scaglia contro Conceicao su scelta di tenere fuori Leao

Ad aprire la polemica sulla panchina di Leao è stato il giornalista Riccardo Trevisani: “Siamo alla follia, al metaverso del pallone. Il giocatore più forte della squadra, Leao, viene messo in panchina quattro volte nelle ultime sette partite di campionato per fare giocare uno, Joao Felix, che non ha preso sei neanche una volta. Siamo fuori di testa. È una cosa che non c’entra niente col pallone, io spero che Conceicao venga ricattato per non farlo giocare, che ci sia una ragione extracalcistica. Perché se la scelta è calcistica Conceicao non può finire la stagione.”

Ha continuato poi Trevisani: “Ci sarà per forza un altro motivo: hanno litigato, non gli è simpatico. A Empoli e a Lecce gli ha cambiato la partita, oggi a Napoli a momenti gliela faceva pareggiare contro una squadra fortissima, e Leao continua a stare in panchina? Ma fermate Conceicao, ragazzi! Fermatelo!”

Zazzaroni spiega perché Conceicao non ha messo Leao dall’inizio

Non manca poi la replica di Ivan Zazzaroni: “Conceicao ha semplicemente sbagliato strategia. Ha messo in campo a Napoli una formazione in vista della Coppa Italia di mercoledì. Ha pensato: tanto mi mandano via, l’unica possibilità che ho è di vincere il derby. In testa sua se dopo la Supercoppa italiana vince anche la Coppa Italia è un trofeo a vista. In finale troverebbe una tra Bologna ed Empoli. Le possibilità ci sarebbero. Il quarto posto è distante, vincono tutte. Ha pochissime possibilità di entrare nelle prime quattro”

A quel punto non è mancata la replica di Trevisani: “Ivan, dopo Lecce-Milan non c’era nessuna partita di coppa per il Milan. E Leao è andato in panchina un’altra volta. Nella nazionale del Portogallo gioca titolare al posto di Joao Felix, nel Milan fa panchina per Joao Felix. Come funziona?”

Callegari fa notare i reali motivi per cui Leao sia stato fuori

Infine, il conduttore di Pressing ha fatto notare i reali motivi per cui Leao non sia partito titolare. Secondo Massimo Callegari, infatti, il problema del portoghese era la condizione di salute non ottimale, riferendosi a quanto dichiarato da Conceicao in conferenza stampa che ha svelato di essere stato avvisato in giornata dal medico sul problema fisico del calciatore: “Scusate, un attimo solo. Secondo le dichiarazioni di Conceicao, Leao aveva un piccolo fastidio alla coscia”.

