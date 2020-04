Milan, Schira e le strategie di mercato, ma i tifosi: “Non basta"

Il Milan pensa al futuro. Benché la fine del campionato resti ancora un enigma a cui nessuno sembra dare una soluzione, la formazione rossonera comincia a programmare le prossime mosse. L’attenzione in questo momento va soprattutto ai giocatori già presenti in rosa. Ci sono situazioni da risolvere all’interno prima di pensare agli acquisti.

Il caso Romagnoli

Tra i giocatori che i tifosi vorrebbero trattenere a ogni costo’è anche Alessio Romagnoli, il centrale difensivo, ha dimostrato di essere un punto saldo nel corso delle ultime stagioni. E ora il giornalista di mercato Nicolò Schira rivela: “Alessio Romagnoli vuole restare al Milan. Il capitano rossonero aspetta una chiamata dalla dirigenza, appena sarà possibile, per discutere il prolungamento del contratto. L’Atletico Madrid ha sondato il terreno ma la sua precedenza va al Milan”.

Le reazioni

Per i tifosi del Milan si tratta di una notizia sicuramente positiva visto che il difensore è diventato un vero simbolo di questo nuovo corso: “Il mio capitano”, scrivono in tanti sui social. Ma non manca qualche ironia sul versante interista: “Il nostro uomo derby” e anche “Altri sei punti garantiti”.

Le altre situazioni

In questo momento in casa Milan si pensa soprattutto alla rosa attuale, a dirimere situazioni complicate sia per quanto riguarda i prolungamenti di contratto (come il caso Donnarumma) che possibili uscite. Nei giorni scorsi era stato lo stesso Schira a rivelare: “Il Milan ha comunicato telefonicamente nei giorni scorsi ai rappresentanti di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura l’intenzione di non rinnovare i contratti in scadenza a giugno. Sarà addio”.

Una notizia accolta positivamente: “Finalmente una buona notizia”, scrive Andrea. Ma non da tutti: “Ok per Biglia, ma Jack meritava il rinnovo. Per risparmiare qualche spiccio ora andare a parametro zero a fare le fortune di un altro club italiano. Complimenti agli incompetenti. Poteva essere ancora importante o comunque una riserva di lusso”.

SPORTEVAI | 15-04-2020 08:56