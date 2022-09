16-09-2022 10:29

Sembra esserci un legame molto forte quest’anno tra il Manchester City e il Milan. In questa stagione il club britannico ha omaggiato la storia del club rossonero con una maglia per le trasferte ispirate proprio ai colori del Diavolo, il cui lancio è stato accompagnato da un video divenuto virale sul web.

Haaland e il gol copiato a un milanista

Ora, invece, è addirittura Erling Haaland a stabilire una connessione con il Milan. Intervistato dalla tv svedese Fotbollskanalen, il centravanti del City ha affermato di essersi ispirato a un giocatore del Milan per la straordinaria rete in acrobazia che mercoledì sera ha permesso ai Citizens di vincere la difficile partita con il Borussia Dortmund, in Champions League.

Milan, Ibra l’ispirazione di Haaland

“L’ho imparato da Ibrahimovic. Spero che sia orgoglioso del gol”, ha dichiarato Haaland, svelando dunque quanto sia stato importante il fuoriclasse del Milan per lui. Nel corso della carriera Ibra ha segnato gol spettacolari, alcuni anche in acrobazia, colpendo la palla ad altezze impensabili per qualunque altro giocatore.

Haaland deve aver imparato la lezione e, dopo la fantastica rete al Dortmund, ha voluto omaggiare il suo maestro. Le sue parole, però, hanno anche scatenato le reazioni dei tifosi del Milan, molti dei quali hanno colto l’occasione per chiedere al campione norvegese di trasferirsi a Milano, in maglia rossonera.

I tifosi del Milan sognano Haaland

“Di un Haaland abbiamo bisogno, magari se viene qui può imparare anche di più”, scrive Maurizio su Facebook. “Se vieni al Milan Ibra ti aiuta a diventare ancora più forte”, aggiunge Doriano. “Vieni al Milan e saremo orgogliosi di te”, scrive Maria. Andrea, invece, si limita a ringraziare il norvegese al posto di Ibra: “Haaland è il giocatore più forte del mondo, Mbappé non è al suo livello. Zlatan ti ringrazia per la dedica”.

Antonio sogna: “Questo manca al Milan per tornare in vetta al mondo. Haaland è il nuovo Van Basten…”. E il paragone con l’olandese torna anche nelle parole di Michele: ”Haaland diventerà il più forte di tutti tempi. Non dimentichiamo la sua età. Un mostro in attacco. Come fisico è già più forte di Van Basten”.

Fabrizio, infine, pur sognando Haaland si augura di rivedere presto in campo Ibra. “Haaland è un grande giocatore, ma ora quanto ci manca Ibra”.