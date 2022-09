14-09-2022 20:37

Bellissima gara del Milan a San Siro nella seconda giornata della fase a giorni della Champions League contro la Dinamo Zagabria. Finisce 3-1 per gli uomini di Stefano Pioli, una partita che i rossoneri hanno tenuto in controllo praticamente dall’inizio alla fine.

Sempre Giroud ad aprire le marcature alla fine del primo tempo, raddoppio di testa di Saelemaekers a inizio ripresa, poi la rete di Orsic che riapre la gara. Ci vuole un bellissimo gol di Tommaso Pobega per mettere in ghiaccio i primi tre punti della Champions League 2022/2023 del Milan.

Ora le cose si fanno serie per il Milan che il 5 ottobre nella terza giornata sfiderà a Stamford Bridge il Chelsea.

Giroud porta in vantaggio il Milan allo scadere

La prima vera occasione della gara è del Milan con Tonali, che da centro area colpisce di testa su un bel cross di Saelemaekers. La palla purtroppo finisce alta, ma ottimo inserimento.

Al 20′ una grandissima occasione per i rossoneri con Rafael Leao in contropiede. Il portoghese però se la prende un po’ troppo comoda, e al momento di calciare viene anticipato in angolo da Moharrami.

Due minuti dopo ci prova da fuori Bennacer, ma il suo tiro di collo finisce tra le mani di Livakovic. Al 28′ invece la prima occasione per la Dinamo: Orsic allarga a destra per Moharrami, che in area rientra sul piede mancino e spara sul primo palo: Maignan si rifugia in angolo.

La gara cambia sul finire del primo tempo con la rete del Milan su calcio di rigore. Leao viene trovato a centro area da Tomori, Sutalo lo tocca provando ad anticiparlo e Gil Manzano indica il dischetto. Dagli 11 metri il francese Olivier Giroud spiazza Livakovic e segna la rete dell’1-0.

Saelemaekers raddoppia, la Dinamo la riprende ma poi c’è Pobega: bella gara a San Siro

Pronti via e nel secondo tempo il Milan trova immediatamente la rete del raddoppio con Saelemaekers, di testa da centro area dopo una bellissima azione di Rafael Leao. 2-0 Milan meritato fino a questo punto.

Pochi minuti dopo però la Dinamo Zagabria accorcia le distanze con una bellissima azione conclusa poi in maniera stupenda da Orsic: assist semplicemente perfetto di Petkovic per l’ex spezzino, che davanti a Maignan non sbaglia. Meraviglioso davvero il tocco di Petkovic. Partita riaperta, 2-1 a San Siro.

Apoteosi poi al 76′ per la rete di Tommaso Pobega che porta il risultato sul 3-1. Una vita al Milan, e ora la gioia più grande. Scambio al limite con Theo Hernandez, il francese va sul fondo e la scarica indietro per Pobega, che fa partire un missile che muove sotto la traversa. 3-1 Milan, e questa è la grande forza dei rossoneri.

Milan-Dinamo Zagabria, il tabellino

Milan-Dinamo Zagabria 3-1

DINAMO ZAGABRIA (5-3-2): Livakovic; Moharrami, Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic, Ivanusec; Orsic, Petkovic. All. Cacic

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

Gol: Giroud 45′, Saelemaekers 47′, Orsic 56′, Pobega 76′

Ammoniti: Pioli 51′, Orsic 74′

Espulsi: –

Arbitro: Gil Manzano

Milan-Dinamo Zagabria, come ha arbitrato Gil Manzano

Non ci sono decisioni particolarmente difficile da prendere per l’arbitro Manzano. Buona chiamata sul rigore assegnato al Milan per il fallo su Leao, decisione netta e chiara, senza neanche l’ausilio dell’On Field Review.

Per il resto sono pochi i cartellini sventolati dal direttore di gara, uno su Pioli abbastanza dubbio ma che ci può anche stare alla fine per le proteste del tecnico del Diavolo. Promosso dopo questa direzione.

Milan-Dinamo Zagabria, i migliori e i peggiori

Theo Hernandez 6,5: Anche quando non è al meglio il suo lo fa sempre. Oggi gioca già stretto del solito, ma fa comunque l’assist per 3-1 di Pobega.

Saelemaekers 7: Due gol in due gare di Champions League dopo Salisburgo. L’uomo Champion fino a questo momento.

Brahim Diaz 7: Recupera una marea di palloni, ed è questa la nota positiva della sua partita. Molto mobile sulla trequarti, buona prova.

Giroud 6,5: Freddissimo dal dischetto, sfrutta tutte le occasioni buone che gli capitano tra i piedi.

Pobega 7,5: Il prodotto del Milan segna un gol importantissimo per il Milan. Entra indemoniato, non lascia niente a nessuno. Bella prova di forza.

Leao 7,5: Leao è il solito Leao. L’assist per Saelemaekers, il rigore procurato. Cosa gli si può chiedere di più?

Petkovic 7: ariete e boa fondamentale per evitare di far abbassare troppo la Dinamo. L’assist per il gol di Orsic è un gioiello

Ademi 5: Se non altro corre come un ossesso, ma non la vede mai. Ininfluente.

Moharrami 6,5: Mezzo voto in più per il recupero su Leao nel primo tempo. Pensa soprattutto ai raddoppi, lo fa bene.